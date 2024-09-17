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Подозреваемый в хищении ₽1 млрд у Минобороны пытался сбежать через крышу

Глава «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, которого подозревают в хищении у Минобороны при строительстве центра управления связи, при задержании пытался сбежать, с крыши его снимали сотрудники СОБР

Генеральный директор ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, который стал фигурантом дела о крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК), при задержании попытался сбежать, сообщает ТАСС.

По словам собеседника, из квартиры Безруков по лестнице вылез на крышу, оттуда его снимали сотрудники СОБР. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

Безрукова заподозрили в хищении почти 1 млрд руб. у Минобороны при строительстве центра управления связи в период с 2021 по 2023 год, писало агентство. «РИА Новости» называло иную сумму — 2,5 млрд руб.

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Роман Безруков

По ч. 4 ст. 159 грозит до десяти лет лишения свободы.

Компания «ЕРСМ Сибири» была создана в ноябре 2012 года, говорится на ее сайте. Компания ведет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультации в этих областях. В числе заказчиков — «Федеральная сетевая компания», системный оператор Единой энергетической системы и др. Безрукову принадлежит доля в 50%. Второй половиной «ЕРСМ Сибири» владеет директор по управлению проектами Андрей Иванов.

«ЕРСМ Сибири» должна ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны около 734 млн руб. за неосновательное обогащение и убытки при строительстве общежития воинской части в Хабаровском крае, говорилось в материалах арбитражного суда Москвы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
хищения Минобороны побег уголовное дело
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