Развожаев объяснил дым в районе бухты Севастополя применением маскировки

Дым в районе Южной бухты Севастополя — распыленная военными аэрозольная маскировка, сообщил губернатор Развожаев и призывал жителей не переживать. Ранее Минобороны сообщило о сбитии трех дронов над Крымом

Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС

Военные задействовали табельные средства аэрозольной маскировки в районе Южной бухты Севастополя, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота — используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что в городе «все спокойно» и призвал доверять только проверенным источникам.

Ранее Минобороны России дважды сообщало об отражении атаки беспилотников на полуостров. Первая попытка атаки на объекты в Крыму была предпринята в 20:40 (мск) — российские силы ПВО сбили два дрона. Вторая попытка атаки произошла в 21:40 (мск). Тогда Минобороны сообщило об одном сбитом БПЛА над юго-западной частью Крыма.

После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов. С октября 2022 года в Крыму действует «средний уровень реагирования», позволяющий главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне.