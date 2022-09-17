В Крыму возле дома Дмитрия Киселева подожгли внедорожник и гольф-кар

МВД возбудило уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, но его пока не нашли

Фото: chp_crimea / Telegram

Неизвестный мужчина поджег автомобиль Land Rover Freelander и гольф-кар у дома телеведущего и гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле, сообщают «Осторожно, новости», Mash и телеграм-канал «ЧП / Крым».

По их данным, полиция считает, что нападавший поджигал именно машины журналиста. Злоумышленник пришел на место в медицинской маске, капюшоне и бахилах.

В пресс-службе МВД по Республике Крым РБК сообщили, что возбудили уголовное дело о поджоге транспортных средств (ч. 2 ст. 167 УК — умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, до пяти лет лишения свободы). «Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и возможные свидетели», — добавили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием к Дмитрию Киселеву.

В апреле ФСБ сообщила, что задержала группу людей по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Впоследствии спецслужба распространила видеозапись, на которой задержанные признаются, что планировали также убить Дмитрия Киселева и других журналистов ВГТРК — Ольгу Скабееву и Евгения Попова.