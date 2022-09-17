Володин предложил передать ответственность за школы на уровень регионов

Сельская школа в Ивановской области (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Для улучшения ситуации в сфере школьного образования необходимо переложить ответственность за школы с муниципального на региональный уровень, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», — написал он.

Володин также предложил подписчикам оценить данную идею путем голосования.

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