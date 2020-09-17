Мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали на самолете в Германию

Мэра Харькова Геннадия Кернеса на самолете госпитализировали в Германию. Об этом сообщает Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

По ее данным, самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, на котором Кернеса отправили в Германию, прилетел из Нюрнберга в Харьков вечером 16 сентября.

«Около 21:50 по местному времени (совпадает с московским) самолет вырулил на взлетную полосу», — говорится в сообщении. Информацию о вылете самолета с Кернесом на борту подтвердил информированный источник «Интерфакс-Украина».

По данным Flightradar24, Bombardier Challenger 604 несколько часов назад приземлился в аэропорту Берлин-Шенефельд.

Этот самолет, как сообщает Национальная общественная телерадиокомпания, принадлежит компании FAI Aviation Group, которая в том числе занимается медицинскими перевозками. Воздушное судно с этим бортовым номером перевозило в Берлин из Омска российского политика Алексея Навального после отравления.