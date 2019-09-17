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Политика ,  
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Главу Sputnik Moldova заподозрили в причастности к краже $1 млрд
Руководителя агентства Sputnik в Молдавии задержали. Его подозревают в причастности к хищению $1 млрд в 2014 году — всю сумму выдали в виде кредитов накануне парламентских выборов
Владимир Новосадюк (Фото: РИА Новости)

Руководителя Sputnik Moldova Владимира Новосадюка задержали в Кишиневе по подозрению в причастности к краже $1 млрд из банковской системы страны, сообщили в Национальном центре борьбы с коррупцией (НКЦБ), передает «Интерфакс». Источник газеты «Коммерсантъ» также сообщил, что допрос Новосадюка и его возможное задержание, скорее всего, связаны с делом о $1 млрд.

Дома у Новосадюка идет обыск, а с ним самим ведутся следственные действия, сообщил ТАСС пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Эмил Гайтур. «По месту жительства господина Новосадюка был проведен обыск в рамках расследования банковского мошенничества. Он прошел в контексте прошедшего вчера лишения неприкосновенности двух депутатов парламента», — сказал он.

В пресс-службе НЦБК отказались комментировать РБК задержание Владимира Новосадюка, заявив, что это не в их компетенции.«Прокуратура антикоррупции занимается этим — позвоните туда. Это не в компетенции Национального центра по борьбе с коррупцией. Мы не можем ничего подтвердить, они расследуют», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе Sputnik подтвердили задержание Новосадюка, уточнив, «что видели различные версии в СМИ, но считают нужным дождаться выводов следствия.

В понедельник двух депутатов от партии «Шор» Регину Апостолову и Марину Таубер лишили депутатской неприкосновенности и взяли под стражу, писал Sputnik. Снять с них иммунитет требовал и.о. генпрокурора Думитру Робу. Выступая в парламенте, он заявил, что у следствия есть основания полагать, что Таубер и Апостолова с 2012 года участвовали в подготовке кражи из банков. Глава парламентской юркомиссии Сергей Литвиненко сообщил, что речь идет о Banca de Economii, Banca Socila и Unibank.

«Ищут документы, различные носители, информацию с 2014 года», — рассказала об обысках адвокат Таубер Юлиана Балана, пишет местный портал «Блокнот».

По его данным , у прокуроров оказался некий архив видео- и аудиозаписей Новосадюка, посредством которого глава агентства «фиксировал факты передачи взяток» сотрудникам Генпрокуратуры, Национального центра борьбы с коррупцией, Службы информации и безопасности и Координационного совета по телевидению и радио. Кроме того, у него якобы обнаружили черную кассу, в которой перечислены суммы, полученные Новосадюком от представителей структур молдавского бизнесмена Илана Шора за приглашение в эфире политологов и экспертов, поддерживающих Демократическую партию.

Собеседники «Коммерсанта» также утверждают, что у Новосадюка изъяли некие неофициальные бухгалтерские отчетные книги, не уточняя их содержания.

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Таубер, Апостолова и Новосадюк фигурировали в опубликованном парламентской комиссией отчете Kroll 2, посвященном расследованию вывода $1 млрд из молдавских банков в 2014 году.

До 28 ноября 2014 года Шор был председателем правления Banca de Economii, одного из трех молдавских банков (наряду с Unibank и Banca Sociala), из которых исчез $1 млрд. Средства были выданы в виде кредитов за несколько дней накануне парламентских выборов 2014 года.

Новосадюк и его супруга Маргарита Цвик были членами админсовета Banca Sociala, подконтрольного Шору, а также акционерами Unibank, также принадлежавшего бизнесмену, отмечает «Коммерсантъ».

В 2015 году Шора задержали по обвинению в махинациях, а спустя два года его приговорили к семи годам заключения, однако бизнесмен обжаловал решение и его поместили под контроль с запретом покидать Молдавию. В июне 2019 года стало известно, что Шор покинул Молдавию вместе с бывшим лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, его объявили в международный розыск.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Молдавия, задержание
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