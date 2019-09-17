Главу Sputnik Moldova заподозрили в причастности к краже $1 млрд

Руководителя агентства Sputnik в Молдавии задержали. Его подозревают в причастности к хищению $1 млрд в 2014 году — всю сумму выдали в виде кредитов накануне парламентских выборов

Владимир Новосадюк (Фото: РИА Новости)

Руководителя Sputnik Moldova Владимира Новосадюка задержали в Кишиневе по подозрению в причастности к краже $1 млрд из банковской системы страны, сообщили в Национальном центре борьбы с коррупцией (НКЦБ), передает «Интерфакс». Источник газеты «Коммерсантъ» также сообщил, что допрос Новосадюка и его возможное задержание, скорее всего, связаны с делом о $1 млрд.

Дома у Новосадюка идет обыск, а с ним самим ведутся следственные действия, сообщил ТАСС пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Эмил Гайтур. «По месту жительства господина Новосадюка был проведен обыск в рамках расследования банковского мошенничества. Он прошел в контексте прошедшего вчера лишения неприкосновенности двух депутатов парламента», — сказал он.

В пресс-службе НЦБК отказались комментировать РБК задержание Владимира Новосадюка, заявив, что это не в их компетенции.«Прокуратура антикоррупции занимается этим — позвоните туда. Это не в компетенции Национального центра по борьбе с коррупцией. Мы не можем ничего подтвердить, они расследуют», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе Sputnik подтвердили задержание Новосадюка, уточнив, «что видели различные версии в СМИ, но считают нужным дождаться выводов следствия.

В понедельник двух депутатов от партии «Шор» Регину Апостолову и Марину Таубер лишили депутатской неприкосновенности и взяли под стражу, писал Sputnik. Снять с них иммунитет требовал и.о. генпрокурора Думитру Робу. Выступая в парламенте, он заявил, что у следствия есть основания полагать, что Таубер и Апостолова с 2012 года участвовали в подготовке кражи из банков. Глава парламентской юркомиссии Сергей Литвиненко сообщил, что речь идет о Banca de Economii, Banca Socila и Unibank.