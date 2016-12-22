Замена Юнкеру: кто станет кандидатом Меркель на пост главы Еврокомиссии

Ангела Меркель поддержала кандидатуру Манфреда Вебера в качестве лидера Европейской народной партии на предстоящих выборах в Европарламент, сообщает Politico. Это делает Вебера фаворитом в борьбе за пост нового главы Еврокомиссии

Манфред Вебер (Фото: Domenico Stinellis / AP)

Немецкий кандидат

Лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заручился поддержкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель в преддверии выдвижения его кандидатуры на пост лидера партии на выборах в Европарламент в мае 2019 года. Об этом в пятницу, 31 августа, со ссылкой на неназванного представителя «народников» сообщило издание Politico.

Формально о своем выдвижении 46-летний немецкий политик объявит в ближайшее время, фокусом его кампании станет проблема миграции, пишет Euractiv со ссылкой на собственные источники. Помимо руководства фракцией в Европарламенте Вебер является зампредом баварского Христианско-социального союза (ХСС), партнера Христианско-демократического союза (ХДС) по возглавляемой Меркель коалиции.

На прошлых выборах в Европарламент была введена система так называемых ключевых кандидатов (Spitzenkandidaten), согласно которой лидер партии, заручившейся наибольшим количеством мандатов на выборах, получает право стать новым главой Еврокомиссии. Однако его утверждение не происходит автоматически. Кандидатуру должны поддержать не менее 16 из 28 членов Евросовета (к моменту выборов их, вероятнее всего, будет уже 27 из-за выхода Великобритании), куда входят лидеры стран ЕС и большинство евродепутатов.

Правоцентристская Европейская народная партия — крупнейшая фракция в Европарламенте, она контролирует 219 мандатов из 751. Такой успех партии будет под силу повторить и на следующих выборах, утверждает Reuters, ссылаясь на собственный анализ опросов общественного мнения, проведенных в 27 странах. Это дает Веберу высокие шансы сменить на посту Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, пятилетний мандат которого истекает осенью следующего года.

Официально кандидат от «народников» на пост главы Еврокомиссии будет объявлен в ноябре. Шансы, что им станет Вебер, довольно высоки, констатируют эксперты. «В обойме партии есть и другие сильные кандидаты, способные составить Веберу конкуренцию, например главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье», — сказал РБК старший научный сотрудник отдела Европы нидерландского Института Клингендаля Эдриан Шоут.

«Нет уверенности, кого именно Меркель решит поддержать — Вебера или своего министра экономики Петера Альтмайера», — заявил РБК Штефан Майстер из Германского общества внешней политики.

На прошлой неделе немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщала, что Меркель и ее альянс ХДС/ХСС хотели бы видеть на посту следующего главы Еврокомиссии немца. В качестве кандидатов на эту должность наряду с Вебером и Альтмайером упоминались председатель Центрального банка ФРГ Йенс Вайдман и министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Европейская народная партия и Еврокомиссия Еврокомиссия — главный орган исполнительной власти ЕС, который координирует работу структур Союза, но также способен предлагать законы на рассмотрение Европарламенту. Каждый год председатель Еврокомиссии выступает с речью перед законодателями, где анонсирует повестку Союза на следующие 12 месяцев. Последние два председателя Еврокомиссии — португалец Мануэль Баррозу и люксембуржец Жан-Клод Юнкер — являлись представителями Европейской народной партии. Пост главы Еврокомиссии они заняли после того, как их партия заручилась наибольшим количеством мест в Европарламенте по итогам последних выборов. Во фракцию Европейской народной партии входят правоцентристские и правые партии из разных стран Европы, включая «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, центристский альянс ХДС/ХСС Ангелы Меркель и Австрийскую народную партию канцлера Себастьяна Курца.

Шансы Вебера

Кандидатура Вебера на пост главы Еврокомиссии выглядит предпочтительнее других немецких политиков, считает руководитель брюссельского бюро аналитического центра Open Europe Питер Клеппе. Особенно рискованным стал бы сценарий, при котором ФРГ попыталась бы продвинуть на этот пост фон дер Ляйен — политика, выступающего за расширение компетенций ЕС за счет сокращения полномочий национальных правительств. «Подобные действия подогревают враждебность в отношении Евросоюза и вредят его имиджу», — считает Клеппе.

Ангела Меркель и Манфред Вебер (Фото: Michaela Rehle / Reuters)

В основополагающих договорах, регулирующих работу Евросоюза, прописано, что кандидатуру на пост главы Еврокомиссии выдвигает Евросовет, в который входят лидеры государств и правительств 28 стран Союза. В своем выборе Евросовет должен принимать к сведению результаты последних выборов в Европарламент. Однако конкретной информации, как лидеры стран ЕС должны интерпретировать эти результаты, не приводится.

В 2014 году была использована система Spitzenkandidaten: в преддверии выборов в Европарламент каждая из партий выбирала своего кандидата в Еврокомиссию, а страны — члены ЕС соглашались утвердить кандидата, чья партия заняла в законодательном органе больше всего кресел. Таким образом Жан-Клод Юнкер был избран на свой пост после того, как возглавляемые им «народники» получили первое место на выборах.

Однако с такой системой согласны не все. На саммите ЕС 23 февраля большинство лидеров стран Евросоюза, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, выступили против Spitzenkandidaten. «Евросовет пришел к соглашению, что не может заранее гарантировать, что кандидат от какой-либо партии Европарламента автоматически станет председателем Еврокомиссии», — сказал в феврале глава Евросовета Дональд Туск.

За Spitzenkandidaten выступают Еврокомиссия и Европарламент. В феврале 2018 года законодатели Союза приняли резолюцию, в которой дали понять: утверждать на пост главы Еврокомиссии они станут только лидера самой крупной фракции в парламенте. Кандидатура любого другого политика будет заблокирована, пригрозили евродепутаты.

В пользу Spitzenkandidaten выступает и Вебер. «Люди должны понимать еще перед выборами (в Европарламент. — РБК), кто может стать следующим председателем Европейской комиссии», — заявлял он и называл альтернативные варианты избрания менее демократичными.

Шансы Вебера стать главой Еврокомиссии достаточно высоки при любом раскладе, полагает Клеппе из Open Europe. «Европейская народная партия не только фаворит на следующих выборах в Европарламент, за ней стоят многие правительства стран ЕС», — пояснил эксперт. И напомнил, что в германской политике Вебер представляет ХСС — партию, которая демонстрирует довольно критичное отношение к евроинтеграции: «Это даст ему шанс заручиться расположением лидеров-евроскептиков в Центральной и Северной Европе», — подчеркнул он. «Представитель ФРГ не возглавлял Еврокомиссию очень долгое время, и при условии поддержки со стороны Меркель Вебер располагает серьезными шансами стать следующим главой Еврокомиссии», — считает Шоут.

Значение для России