США признали, что в Ираке нет и не было ОМУ

Эксперты США признали, что в Ираке не было оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом говорится в докладе Чарлза Дулфера, главы группы военных экспертов, занимавшихся поисками ОМУ в Ираке.

Окончательный вариант доклада будет представлен в течение сентября, однако о его содержании уже стало известно из анонимных источников, близких к авторам документа.

В докладе сообщается, что экспертам не удалось найти в Ираке никаких складов запрещенного оружия, наличие которых было одним из основных аргументов для военного вторжения в страну.

В то же время, в докладе Ч.Дулфера отмечается, что у Саддама Хусейна были замороженные военные программы, разработку которых он собирался восстановить. Кроме того, в докладе говорится, что при режиме С.Хусейна в нарушение резолюции ООН в Ирак ввозились запрещенные материалы, разрабатывались беспилотные самолеты и существовали промышленные предприятия двойного назначения, на которых могло изготавливаться оружие, передает АР.

Напомним, группа военных экспертов в Ираке работала с лета 2003г., пытаясь обнаружить следы разработки ОМУ. В проводившихся проверках были задействованы более тысячи гражданских и военных экспертов и специалистов по вооружениям.

Ранее государственный секретарь США Колин Пауэлл заявил, что, несмотря на отсутствие в Ираке ОМУ, он считает войну оправданной. "Мы избавились от ужасного диктатора, мы избавились от режима, который угнетал свой народ", - сказал К.Пауэлл на встрече с журналистами.

В свою очередь, президент США Дж.Буш заявлял ранее, что, хотя ОМУ в этой стране найдено не было, начало войны было оправдано. "Мы имели право войти в Ирак, и наши действия уже повысили безопасность в Америке", - подчеркнул президент.

Основной союзник США в Ираке - Британия также продолжает считать, что свержение Саддама Хусейна не было ошибкой. Об этом заявил премьер-министр страны Тони Блэр. В то же время, британский премьер-министр заявил, что "признает свою полную личную ответственность за то, каким образом были представлены данные "иракского досье", а следовательно, и за все сделанные ошибки".

Как известно, сведения ЦРУ о наличии у Ирака ОМУ стали главным обоснованием начала военной операции США и их союзников против режима Саддама Хусейна. Спустя несколько месяцев после взятия Багдада американцы так и не обнаружили следов ОМУ в стране.