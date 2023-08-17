TGRT: Турция арендовала у Ливии порт Хомс на 99 лет для создания военной базы

TGRT сообщил об аренде Турцией порта у Ливии на 99 лет для военной базы

О передаче в аренду Турции ливийского порта Хомс сообщил турецкий аналитический центр и несколько турецких СМИ, но власти города отрицают это. Портал Raseef22 утверждает, что военные Турции уже находятся в порту

Фото: Burak Kara / Vatan Daily / Getty Images

Турция взяла в аренду ливийский порт Хомс и планирует разместить там военную базу, сообщили 16 августа телеканал TGRT и аналитический центр «Турецкий центр морских и глобальных стратегий» в X (старое название — Twitter).

«Вооруженные силы Турции (TSK) разместят в порту военную базу, которая будет передана ВМС и Сухопутным войскам Турции», — сказано в сообщении центра. Цель базы, утверждает TGRT, — усилить превентивную защиту территориальных вод Турции и безопасность торговых судов.

От Хомса около 100 км по побережью Средиземного моря до ливийской столицы Триполи. Как отмечает TGRT, появление базы может вызвать беспокойство у Греции, с которой Турция имеет разногласия по поводу Северного Кипра.

Первым о передаче порта в аренду Турции сообщил панарабский портал Raseef22 9 августа. Портал писал, что такое решение было принято правительством под руководством премьера Абдула Хамида Дбейбы и что население Хомса выступило против передачи порта турецким силам. Как указывает портал, власти потребовали, чтобы компании, которые работают в порту Хомса, покинули его, вывезли оборудование и вывели оттуда суда. Местные жители в знак протеста перекрыли дорогу, ведущую из города в Триполи, и жгли там автомобильные шины.

Однако муниципальные власти Хомса отрицают, что порт был передан в аренду Турции, передает Lybia Observer. Издание отмечает, что последние дни в Хомсе проходили протесты из-за закрытия порта и присоединения его к военной базе в расположенном восточнее по берегу моря городе Мисрата. Как утверждает Haber 7, ее Анкара тоже собирается арендовать, как и авиабазу Аль-Ватия к западу от Триполи. Об этом турецкие СМИ писали и ранее — например, Aydinlik писал о переговорах на эту тему в 2020 году.

РБК направил запрос в Минобороны Турции.

Raseef22 утверждает, что в порту Хомса уже находятся турецкие силы под прикрытием обеспечения работы Объединенного морского учебного центра. Турецкие войска были направлены в Ливию в 2020 году, как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с целью поддержки международно признанного правительства национального согласия в Триполи, преемником этого органа власти стал кабинет министров Дбейбы.

AFP отмечает, что вмешательство Турции сыграло важную роль в борьбе правительства нацсогласия с силами главнокомандующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, который действовал на востоке страны, боролся с терроризмом и противостоял властям в Триполи. В 2019 году его силы попытались организовать наступление на Триполи, однако взять город так и не удалось.