В Казани пришли с обысками к семи журналистам

По данным «Татар-информ», обыски связаны с делом о публичном оправдании терроризма *

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правоохранительные органы провели обыски у семи журналистов из Казани, сообщает со ссылкой на источники агентство «Татар-информ».

«Причины визита — громкое уголовное дело об оправдании терроризма и насилия в отношении представителей власти», — сообщает издание.

В публикации не указаны имена журналистов, у которых прошли обыски, однако перечислены прошлые и текущие места работы.

Это издание «Idel.Реалии» (включено Роскомнадзором в реестр иноагентов), «Татполит», БИМ-радио, Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi) (признана иноагентом), «Новая газета. Европа» (доступ к изданию ограничен из России по требованию Роскомнадзора), а также газета «Вечерняя Казань».

«Татар-информ» также указывает, что все, у кого прошли обыски, ранее выражали оппозиционные взгляды. По данным газеты «Коммерсантъ-Казань», обыски провели у социолога Искандера Ясавеева, который писал колонки для «Idel.Реалии», а также у Марины Юдкевич и Айсылу Кадыровой, которые ранее работали в газете «Вечерняя Казань.

В издании «Новая газета. Европа» сообщили РБК, что у его сотрудников обыски не проходили. В «Татполите» заявили РБК, что «в числе задержанных есть Алия Сабирова», которая прекратила сотрудничество с редакцией три года назад в связи с закрытием сайта.

РБК направил запрос в управление СК по Татарстану.