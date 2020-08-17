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Протестующие собрались у здания белорусских телеканалов

Принимающие участие в акциях протеста сотрудники Белтелерадиокомпании заявили РБК, что добиваются возможности говорить зрителям и слушателям правду

Фото: предоставлено РБК Фото: предоставлено РБК Фото: предоставлено РБК Фото: предоставлено РБК
Фото: предоставлено РБК

Часть сотрудников Белтелерадиокомпании, объявивших об участии в забастовке, собралась перед зданием, руководству пришлось пойти на переговоры с протестующими. Об этом рассказала РБК одна из сотрудниц.

«Многие сотрудники стоят у крыльца здания, на съемки не едут. По радио с утра нет новостей, только музыка. Сейчас председатель [Иван Эйсмонт] вышел на разговор внутри компании, в студии, кто-то пришел слушать, кто-то остается на улице. Говорит, что можем задавать вопросы, искать компромисс, но нужно, чтобы компания работала», — описала она происходящее.

По словам собеседницы РБК, сотрудники Белтелерадиокомпании (БТ) требуют дать им возможность говорить правду, в то время как Эйсмонт заявляет, что новости и так подаются объективно.

«Говорит, что выставлять БТ врунами — спланированная акция. Сейчас идет просто беседа [с председателем], выхода из ситуации пока не видно. Люди все равно недовольны. Часть сотрудников остается на крыльце и принципиально не идет на разговор внутри. Потому что изначально требовали открытого общения при прессе», — добавила она.

РБК направил запрос в Белтелерадиокомпанию.

Другой сотрудник Белтелерадиокомпании подтвердил РБК, что главное требование протестующих состоит в том, чтобы «показывать правду». Акции протеста проходят также у зданий других белорусских телеканалов — Общенационального телевидения Беларуси (ОНТ) и СТВ. Telegram-канал Nexta сообщает, что 17 августа в эфире ОНТ не вышла программа «Наше утро», которую оказалось некому выпускать, а вместо свежих программ идут старые в записи.

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После объявления предварительных итогов выборов президента страны по всей Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, в выборах победил Лукашенко, набравший 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, — чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

14 августа Тихановская объявила о запуске процедуры создания координационного совета, который должен будет обеспечить передачу ей власти в стране, а 17 августа заявила, что готова взять на себя обязанности национального лидера на период организации новых президентских выборов — «реальных, честных и прозрачных».

Авторы: Екатерина Костина, Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, забастовка
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