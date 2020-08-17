Протестующие собрались у здания белорусских телеканалов

Принимающие участие в акциях протеста сотрудники Белтелерадиокомпании заявили РБК, что добиваются возможности говорить зрителям и слушателям правду

Часть сотрудников Белтелерадиокомпании, объявивших об участии в забастовке, собралась перед зданием, руководству пришлось пойти на переговоры с протестующими. Об этом рассказала РБК одна из сотрудниц.

«Многие сотрудники стоят у крыльца здания, на съемки не едут. По радио с утра нет новостей, только музыка. Сейчас председатель [Иван Эйсмонт] вышел на разговор внутри компании, в студии, кто-то пришел слушать, кто-то остается на улице. Говорит, что можем задавать вопросы, искать компромисс, но нужно, чтобы компания работала», — описала она происходящее.

По словам собеседницы РБК, сотрудники Белтелерадиокомпании (БТ) требуют дать им возможность говорить правду, в то время как Эйсмонт заявляет, что новости и так подаются объективно.

«Говорит, что выставлять БТ врунами — спланированная акция. Сейчас идет просто беседа [с председателем], выхода из ситуации пока не видно. Люди все равно недовольны. Часть сотрудников остается на крыльце и принципиально не идет на разговор внутри. Потому что изначально требовали открытого общения при прессе», — добавила она.