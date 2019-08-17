Reuters узнал о планах США продлить лицензию Huawei еще на 90 дней

Reuters узнал о планах США продлить лицензию Huawei еще на 90 дней

Вместе с этим агентство указывает, что торговые отношения США и КНР настолько нестабильны, что ситуация может измениться за несколько дней и Huawei придется уйти с американского рынка. Действие лицензии истекает 19 августа

Фото: China Stringer Network / Reuters

Минторг США хочет продлить лицензию Huawei еще на 90 дней, что позволит ей закупать у американских поставщиков продукцию, необходимую для дальнейшего обслуживания пользователей оборудования производства китайской фирмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным агентства, срок действия последней выданной американскими властями лицензии истекает в понедельник, 19 августа. Собеседники указали, что ситуация с лицензией для Huawei, ставшая ключевым для США моментом в торговых переговорах с Китаем, остается нестабильной и решение о продолжении отсрочки может еще измениться до понедельника.

В эти выходные, уточняет агентство, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят вопрос о Huawei в рамках запланированных телефонных переговоров.

Huawei не смогла оперативно ответить на запрос агентства. Китайский МИД также не ответил на просьбу о комментарии.