ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,03 66,60 EUR Нал. 78,10 76,17 USD Бирж. 67,03 +0,19 EUR Бирж. 76,70 +0,73 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6524,50 +235,40 IMOEX 2255,12 -0,26% RTSI 1052,74 -1,29% Brent 71,71 +0,87% DJIA 25666,37 +0,42% Nasdaq 7816,35 +0,13%
NBC узнал об интересе Трампа к замене солдат в Афганистане на бойцов ЧВК
Лента новостей
Московские власти отказались согласовать «Велоночь» в центре 17 авг, 23:59, Общество Почти 60% американцев сочли отношение Трампа к России слишком дружелюбным 17 авг, 23:54, Политика NBC узнал об интересе Трампа к замене солдат в Афганистане на бойцов ЧВК 17 авг, 23:28, Политика Бывший президент Уругвая отказался от сенатской пенсии 17 авг, 23:25, Общество В Сургуте разлилась нефть на площади 8,6 тыс. кв. м 17 авг, 23:06, Общество Захарова шуткой отреагировала на решение Госдепа урезать помощь Сирии 17 авг, 22:52, Политика Судья по делу Манафорта сообщил о поступающих ему угрозах 17 авг, 22:44, Политика Партнер Дерипаски продал долю в «Ингосстрахе» 17 авг, 22:34, Финансы На Украине запретили несколько десятков видов российских лекарств 17 авг, 22:27, Общество Кубанский казачий хор побывает в Австрии одновременно с Путиным 17 авг, 22:21, Общество «Реал» пожаловался на «Интер» в ФИФА за переговоры с Модричем 17 авг, 22:13, Спорт РФС попросил УЕФА прояснить детали нападения на российских журналистов 17 авг, 21:41, Общество В Италии закрыли еще один созданный инженером Моранди мост 17 авг, 21:34, Общество Суд не стал рассматривать жалобу выбежавших на поле участников Pussy Riot 17 авг, 21:24, Общество Компания Маска попросила Трампа отменить тарифы на поставки из КНР 17 авг, 21:12, Бизнес В разбившемся в Эквадоре автобусе нашли более 600 кг наркотиков 17 авг, 21:00, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 17 авг, 20:58, Партнерский материал Месси не получил вызов в сборную Аргентины на ближайшие матчи 17 авг, 20:51, Спорт Как Минфин предлагает компаниям из «списка Белоусова» поделиться доходами 17 авг, 20:49, Бизнес В коалиции США рассказали о подготовке к финальной стадии борьбы с ИГ 17 авг, 20:42, Политика Частный вертолет совершил жесткую посадку в Рязанской области 17 авг, 20:14, Общество Минстрой назвал стоимость завершения проектов Urban Group 17 авг, 20:14, Бизнес Глава МИД Австрии во время своей свадьбы проведет переговоры с Путиным 17 авг, 20:10, Политика США перенаправят выделенные для Сирии $230 млн на другие цели 17 авг, 19:57, Политика Суд в Лондоне повторно арестовал акции банка «Возрождение» 17 авг, 19:49, Финансы Минэкономразвития объяснило замедление оборота розничной торговли в июле 17 авг, 19:42, Экономика Трамп назвал выполненной задачу по возвращению величия Америке 17 авг, 19:42, Политика Оптовые цены на бензин выросли за неделю на 7% впервые с конца мая 17 авг, 19:36, Бизнес
NBC узнал об интересе Трампа к замене солдат в Афганистане на бойцов ЧВК
Политика, 17 авг, 23:28
0
NBC узнал об интересе Трампа к замене солдат в Афганистане на бойцов ЧВК
Трамп демонстрирует интерес к идее основателя компании Blackwater, который еще в прошлом году предложил заменить американских военных в Афганистане наемниками. Команду по нацбезопасности США такая идея разочаровала, выяснил NBC
Фото: Omar Sobhani / Reuters

Президент Дональд Трамп может рассмотреть возможность замены американских военнослужащих в Афганистане наемниками из частных военных компаний, рассказали NBC News нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники администрации США.

Как напоминает телеканал, в прошлом году такую инициативу, откликнувшись на новую стратегию США по Афганистану, высказал глава американской ЧВК Blackwater Эрик Принc. Его идея заключалась в том, чтобы заменить всех военнослужащих наемниками, которые работали бы на специального посланника США, подчиняющегося непосредственно президенту Соединенных Штатов.

Обсуждение этого вопроса, а также связанных с ним этических проблем и вопросов безопасности, велось, по информации собеседников NBC News, на уровне старших военных чиновников США, а также ключевых законодателей и членов команды Трампа по национальной безопасности.

И теперь, спустя почти год после того, как американский лидер представил новую стратегию Вашингтона по Афганистану, его советники до сих пор обеспокоены тем, что нетерпимость Трампа из-за конфликта в Афганистане заставит его серьезно рассмотреть такие инициативы, как предложение Принса, говорят источники телеканала. Также американские чиновники, как отмечает NBC News, допускают, что президент вообще может внезапно распорядиться полностью вывести американский контингент из Афганистана. 

Reuters рассказал о разочаровании Трампа войной в Афганистане
Политика

Сам Принс, комментируя эту информацию в интервью телеканалу, заявил, что прямо с Трампом о своей инициативе заменить военнослужащих наемниками он не говорил. Однако в ближайшее время, как заверил глава Blackwater, он планирует начать агрессивную PR-кампанию своей идеи в СМИ, чтобы в конечном счете убедить Трампа принять ее.​

«По сути, стратегия [США по Афганистану], объявленная год назад, была приукрашенной версией статус-кво [присутствия там американских военных]», — отреагировал на ситуацию в беседе с NBC News старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Джаррет Бланк (именно он, как уточняет телеканал, являлся спецпредставителем по Афганистану и Пакистану в Госдепартаменте в администрации предшественника Трампа Барака Обамы). Так, Трамп, как считают источники NBC News, разочарован отсутствием значительного прогресса в реализации нынешнего плана США в Афганистане.

Представитель Совета национальной безопасности, комментируя эти данные, заверил телеканал, что президент США привержен нынешней стратегии Вашингтона.

О ней американский лидер объявил в августе прошлого года. В соответствии с этим документом в Афганистан были направлены дополнительно 4 тыс. американских военнослужащих. Спустя почти год после этого Reuters со ссылкой на анонимных собеседников в администрации США писал о разочаровании Трампа войной в Афганистане — несмотря на то, что в августе 2017 года Белый дом подготовил план по изменению военной стратегии в этой операции, значительных успехов достичь так и не удалось, отмечало агентство.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Афганистан , Вашингтон , Дональд Трамп , Стратегия
Главное
Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США Экономика
Материалы по теме
СМИ узнали о 17 погибших военных в Афганистане при атаке талибов на базу Политика
В армии Чехии приказали найти виновных в смерти солдат в Афганистане Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter