NBC узнал об интересе Трампа к замене солдат в Афганистане на бойцов ЧВК

Трамп демонстрирует интерес к идее основателя компании Blackwater, который еще в прошлом году предложил заменить американских военных в Афганистане наемниками. Команду по нацбезопасности США такая идея разочаровала, выяснил NBC

Фото: Omar Sobhani / Reuters

Президент Дональд Трамп может рассмотреть возможность замены американских военнослужащих в Афганистане наемниками из частных военных компаний, рассказали NBC News нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники администрации США.

Как напоминает телеканал, в прошлом году такую инициативу, откликнувшись на новую стратегию США по Афганистану, высказал глава американской ЧВК Blackwater Эрик Принc. Его идея заключалась в том, чтобы заменить всех военнослужащих наемниками, которые работали бы на специального посланника США, подчиняющегося непосредственно президенту Соединенных Штатов.

Обсуждение этого вопроса, а также связанных с ним этических проблем и вопросов безопасности, велось, по информации собеседников NBC News, на уровне старших военных чиновников США, а также ключевых законодателей и членов команды Трампа по национальной безопасности.

И теперь, спустя почти год после того, как американский лидер представил новую стратегию Вашингтона по Афганистану, его советники до сих пор обеспокоены тем, что нетерпимость Трампа из-за конфликта в Афганистане заставит его серьезно рассмотреть такие инициативы, как предложение Принса, говорят источники телеканала. Также американские чиновники, как отмечает NBC News, допускают, что президент вообще может внезапно распорядиться полностью вывести американский контингент из Афганистана.

Сам Принс, комментируя эту информацию в интервью телеканалу, заявил, что прямо с Трампом о своей инициативе заменить военнослужащих наемниками он не говорил. Однако в ближайшее время, как заверил глава Blackwater, он планирует начать агрессивную PR-кампанию своей идеи в СМИ, чтобы в конечном счете убедить Трампа принять ее.​

«По сути, стратегия [США по Афганистану], объявленная год назад, была приукрашенной версией статус-кво [присутствия там американских военных]», — отреагировал на ситуацию в беседе с NBC News старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Джаррет Бланк (именно он, как уточняет телеканал, являлся спецпредставителем по Афганистану и Пакистану в Госдепартаменте в администрации предшественника Трампа Барака Обамы). Так, Трамп, как считают источники NBC News, разочарован отсутствием значительного прогресса в реализации нынешнего плана США в Афганистане.

Представитель Совета национальной безопасности, комментируя эти данные, заверил телеканал, что президент США привержен нынешней стратегии Вашингтона.

О ней американский лидер объявил в августе прошлого года. В соответствии с этим документом в Афганистан были направлены дополнительно 4 тыс. американских военнослужащих. Спустя почти год после этого Reuters со ссылкой на анонимных собеседников в администрации США писал о разочаровании Трампа войной в Афганистане — несмотря на то, что в августе 2017 года Белый дом подготовил план по изменению военной стратегии в этой операции, значительных успехов достичь так и не удалось, отмечало агентство.