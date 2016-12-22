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Reuters рассказал о разочаровании Трампа войной в Афганистане
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Reuters рассказал о разочаровании Трампа войной в Афганистане
Политика, 05:12
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Reuters рассказал о разочаровании Трампа войной в Афганистане
Белый дом проведет полный обзор действий американских сил в Афганистане из-за разочарования Трампа затянувшимся конфликтом. В Совете нацбезопасности США уже заявили, что это не означает немедленного пересмотра афганской стратегии
Фото: Nelvin C. Cepeda / Zuma / Global Look Press

Белый дом намерен провести обзор своей стратегии в Афганистане, поскольку Дональд Трамп не видит существенных успехов в действиях американских военных в этой стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных собеседников в администрации президента США.

Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал свое недовольство затянувшейся войной в Афганистане. Несмотря на то, что в августе 2017 года администрация президента подготовила план по изменению военной стратегии в этой операции, значительных успехов достичь за год не удалось. В связи с этим в Белом доме хотят провести повторную оценку ситуации.

«Мы получили от Белого дома сигналы о том, что Трамп может в ближайшее время запросить обзор [стратегии в Афганистане] в ближайшие несколько месяцев. Так что сейчас мы готовимся к этому», — рассказал собеседник агентства.

Обзор американской стратегии должен включать в себя комплексное исследование, посвященное успехам американских сил, итогам их присутствия, возможным переговорам с группировкой «Талибан» (запрещена в России) и отношениям США с Пакистаном, который обвиняется в поддержке террористических движений.

Еще один собеседник агентства прямо указал на недовольство Трампа результатами, достигнутыми с 2001 года, когда началась Афганская операция США. «Президент регулярно спрашивает о том, какого прогресса нам удалось в Афганистане, о том, сколько нам пришлось вложить денег с 2001 года... Он выражает свое разочарование тем, насколько незначительным оказался прогресс, и, фактически, постоянно спрашивает «Чего мы добились за все эти деньги?», — рассказал источник.

В феврале помощник министра обороны Соединенных Штатов Рэндалл Шрайвер оценил затраты США на войну в Афганистане в 2018 году в $45 млрд. Из них на содержание американского контингента будет выделено $13 млрд, еще $5 млрд будет выделено для поддержки военнослужащих Афганистана. Остальные средства пойдут на оказание экономической и материально-технической помощи афганскому правительству.

Публикацию Reuters уже прокомментировал официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США. По его словам, предстоящий обзор стратегии в Афганистане не означает внесения принципиальных изменений в афганскую политику Вашингтона. «Мы регулярно проводим обзоры своих стратегий, изучая их эффективность и внося необходимые коррективы, чтобы убедиться, что ресурсы США используются наиболее рациональным образом. [Однако] мы не планируем производить всеобъемлющий пересмотр ключевых элементов своей стратегии, подобный тому, который был осуществлен минувшим летом», — цитирует слова представителя СНБ ТАСС.

Ранее, в 2009 году, провести аналогичное исследование поручил Барак Обама, намеревавшийся принципиально изменить афганскую стратегию и заявлявший о планах вывести американские войска из США. Впоследствии он отказался от этого решения.

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В августе 2017 года о планах подготовки новой стратегии в Афганистане заявила и адмнистрация Трампа. «Американский народ устал от войны без победы. Нигде это не очевидно более чем в Афганистане, самой длинной войне в американской истории, длящейся 17 лет. Я разделяю разочарование американского народа», — заявлял тогда Трамп. Обнародованная стратегия, в частности, подразумевала увеличение численности американских войск в Афганистане и усиление давления на Пакистан с целью решить вопрос поддержки террористов из Исламабада.

Автор: Георгий Тадтаев.
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