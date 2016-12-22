Путин предложил трем регионам девять кандидатов в губернаторы

Президент России внес в законодательные собрания трех регионов кандидатов на пост руководителей. Речь идет о Дагестане, Ингушетии и ЯНАО, где руководителей выбирают депутаты

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

В Народное собрание Дагестана президент внес кандидатуры временного исполняющего обязанности руководителя республики Владимира Васильева, а также двух вице-спикеров регионального парламента — Камила Давдиева и Махмуда Махмудова, сообщает пресс-служба Кремля.

Генерал-полковник милиции и в прошлом первый замминистра внутренних дел Владимир Васильев возглавил Дагестан после того, как 27 сентября прошлого года прежнего главу республики Рамазана Абдулатипова экстренно вызвали в Кремль, где он написал заявление «по собственному желанию», сообщали источники РБК. 3 октября президент России принял отставку Абдулатипова.

В Народное собрание Ингушетии Путин внес кандидатуры нынешнего руководителя республики Юнус-Бека Евкурова, заместителя председателя комитета Народного собрания по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, а также депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева.

Евкуров впервые возглавил Ингушетию в октябре 2008 года, сменив на этом посту Мурата Зязикова. В августе 2013 года Путин внес его кандидатуру в Народное собрание, и депутаты избрали Евкурова на второй срок.

В Законодательное собрание Ямало-Ненецкого округа президент внес кандидатуры врио региона Дмитрия Артюхова, депутата регионального парламента Александра Голубенко, а также директора государственного казенного учреждения «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» Лагутина Виталия.

Голубенко в губернаторы ЯНАО предлагала ЛДПР, Лагутина — КПРФ. В предварительный список в этом регионе также входили главный врач Новоуренгойской центральной городской больницы Ирина Груздева, а также депутат Государственной думы Владимир Пушкарев.