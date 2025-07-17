Путин поручил аннулировать выданные с нарушениями сертификаты из ЕАЭС

Путин распорядился подготовить механизм отзыва сертификатов товаров, выданных в странах ЕАЭС с нарушениями. Кабмин должен отчитаться о проделанной работе до 30 декабря

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство и разработать механизм отзыва сертификатов для товаров, выданных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно поручению президента, необходима, с одной стороны, возможность прекращения действия или признания недействительными таких товаров, приостановления обращения и изъятия их с рынка. С другой стороны, отметил президент, необходимо повышение эффективности механизмов контроля за выполнением обязательных требований технических регламентов.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, он должен представить отчет о выполненной работе до 30 декабря 2025 года.

Евразийский экономический союз — это международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят пять стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Основная цель союза — обеспечить свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы между государствами-членами, а также проводить согласованную экономическую политику.

В конце июня Путин заявил, что темпы роста экономик объединения выше среднемировых показателей.

В конце 2024 года заместитель руководителя Росаккредитации Максим Залазаев заявил, что служба ведет ежедневный мониторинг соблюдения требований при сертификации по 27 техрегламентам ЕАЭС, фокусируясь на социально значимых направлениях. Все новые сертификаты проверяются ежедневно. Приостановка сертификата происходит в течение суток с даты выдачи.

По его словам, за последние два года Росаккредитация провела более 1,1 млн проверок документов по запросам маркетплейсов в рамках работы сервиса по обмену данными. Основными категориями товаров, по которым поступают запросы в отношении достоверности сертификатов и деклараций, являются бытовые товары (47%), пищевая продукция (18%), низковольтное оборудование (17%), игрушки и товары для детей (9%).