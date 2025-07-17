Telegram начал регистрацию представительства по закону о «приземлении»

На сайте Роскомнадзора появилась запись, согласно которой Telegram планирует создать филиал или открыть представительство в России в рамках закона «о приземлении»

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Telegram собирается создать филиал или открыть представительство в России по закону «о приземлении». Соответствующая запись появилась в реестре Роскомнадзора.

Представитель Роскомнадзора переадресовал вопросы в Telegram. РБК обратился за комментарием в Telegram.

Закон о «приземлении» действует с 2022 года. Он обязывает иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией более 500 тыс. пользователей открывать в России филиал, представительство или юридическое лицо, а также зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и разместить электронную форму обратной связи для пользователей.

Согласно записи Роскомнадзора, Telegram разместил электронную форму и зарегистрировал личный кабинет на сайте ведомства. Обязанность по созданию филиала, представительства или учреждении российского юрлица находится в стадии согласования.

Изначально под требование закона подпали 13 компаний, в том числе Apple и Google, но затем список расширили. Среди тех, кто выполнил все условия, — Apple, AliExpress, владельцы сервисов Likeme, Viber и Aviasales, частично — Google, TikTok и Zoom.

Telegram неоднократно штрафовали за разные нарушения российского законодательства. В последний раз это было в начале июля.

Таганский суд Москвы признал Telegram виновным по ч. 3 ст.13.50 Кодекса об административных правонарушениях — повторное неисполнение владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации.

Суд назначил мессенджеру административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн руб.