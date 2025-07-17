Миронов заявил о множестве вопросов к проекту о поиске экстремизма в Сети

Глава справедливороссов Миронов заявил, что законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в Сети вызывает «множество» вопросов. Они касаются в том числе критериев злого умысла при составлении запроса

Сергей Миронов (Фото: АГН «Москва»)

Глава фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов объяснил, почему депутаты его партии во втором чтении не поддержали законопроект, вводящий штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете.

По его словам, цели поправок понятны, но вопросов по «конкретному правоприменению» множество. Миронов добавил, что новые нормы могут привести к необоснованным штрафам для специалистов и граждан, которые занимаются проблемами экстремизма, например, по работе или учебе.

Проект внесли в Думу в июне, тогда он касался «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности». Но ко второму чтению были поданы поправки, не связанные с изначальной концепцией. Их автором выступило правительство. Одной из них вводятся штрафы за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN.

Госдума 17 июля одобрила во втором чтении эти поправки к законодательству. Штрафы для граждан составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

«Мы в принципе против практики, когда к законопроекту во втором чтении внезапно вносятся поправки — серьезные, масштабные, требующие отдельного изучения и проработки. В итоге к утвержденным нормам много вопросов», — сказал Миронов.

В числе таких вопросов, по его словам, «критерии целенаправленного поиска» — неясно, кто и как будет определять наличие или отсутствие злого умысла при составлении поискового запроса. «Тем более вряд ли наши граждане, особенно пожилые, при каждом поиске будут сверяться с перечнем запрещенных материалов Минюста, их там более 5,5 тыс., и список растет», — добавил депутат.