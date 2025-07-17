Миронов заявил о множестве вопросов к проекту о поиске экстремизма в Сети
Глава фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов объяснил, почему депутаты его партии во втором чтении не поддержали законопроект, вводящий штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете.
По его словам, цели поправок понятны, но вопросов по «конкретному правоприменению» множество. Миронов добавил, что новые нормы могут привести к необоснованным штрафам для специалистов и граждан, которые занимаются проблемами экстремизма, например, по работе или учебе.
Проект внесли в Думу в июне, тогда он касался «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности». Но ко второму чтению были поданы поправки, не связанные с изначальной концепцией. Их автором выступило правительство. Одной из них вводятся штрафы за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN.
Госдума 17 июля одобрила во втором чтении эти поправки к законодательству. Штрафы для граждан составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб.
«Мы в принципе против практики, когда к законопроекту во втором чтении внезапно вносятся поправки — серьезные, масштабные, требующие отдельного изучения и проработки. В итоге к утвержденным нормам много вопросов», — сказал Миронов.
В числе таких вопросов, по его словам, «критерии целенаправленного поиска» — неясно, кто и как будет определять наличие или отсутствие злого умысла при составлении поискового запроса. «Тем более вряд ли наши граждане, особенно пожилые, при каждом поиске будут сверяться с перечнем запрещенных материалов Минюста, их там более 5,5 тыс., и список растет», — добавил депутат.
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