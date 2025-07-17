В Думе рассказали, за просмотр каких видео будет грозить штраф

Штраф будет грозить за просмотр на YouTube видео из списка экстремистских материалов Минюста, а смотреть интервью с иностранным агентом, «даже если тот беседует с другим иноагентом», можно, заявил депутат Боярский

Фото: Дарья Широкова / РБК

Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью с иностранными агентами, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя поправки, вводящие административное наказание за поиск в интернете материалов, признанных экстремистскими.

«Если в одном интервью иноагент беседует с неиноагентом, можно ли смотреть? Можно, даже если иноагент беседует с другим иноагентом», — сказал он.

По словам парламентария, штраф будет грозить за просмотр на YouTube видео, которое включено в опубликованный Минюстом список экстремистских материалов. Сейчас в нем насчитывается почти 5,5 тыс. позиций. «Если его там нет и оно не признано экстремистским, то можно смотреть видео и об экстремистской организации, и даже сделанное такой», — заверил Боярский.

Нарушением будет считаться намеренный поиск и прослушивание музыкальных треков из «списка запрещенных». «Если вы случайно где-то что-то посмотрели или послушали без умысла, то никаких санкций не последует», — сказал депутат, не уточнив, как именно будет устанавливаться наличие умысла.

Штрафовать за использование Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) не будут, добавил Боярский. Комментируя «жуткие слухи» о том, что полиция будет досматривать телефоны людей в поисках экстремистского контента, он заявил, что «это не имеет никакого отношения к действительности».

Раньше российское законодательство не предусматривало ответственности за просмотр в интернете информации. Поправки, которые подразумевают штрафы для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за «умышленное осуществление поиска» заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN, инициировала группа депутатов и сенаторов. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал инициативу, нижняя палата рассмотрит законопроект с предложенными к нему поправками 17 июля.

Эксперты в разговоре с РБК обратили внимание, что поправки внесены во втором чтении к другому закону — такая практика позволяет обойти публичные слушания. «Возникают вопросы: как именно будет подтверждаться умышленность? Кто и при каких условиях будет получать доступ к данным? Как избежать произвольного трактования?» — задалась вопросом управляющий партнер Московской коллегии адвокатов M‑Partners Екатерина Беспалова. Адвокат Леонид Абгаджава отметил, что в документе, помимо административной ответственности для граждан, предусмотрены и более жесткие санкции за повторные нарушения. По его словам, штрафы за такое поведение «значительно больше» по сравнению с первичным правонарушением.