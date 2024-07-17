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Военная операция на Украине ,  
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Видео с вернувшимися из украинского плена российскими военными

Сюжет
Военная операция на Украине

Видео с вернувшимися из украинского плена российскими военными
Video

Появилось видео с российскими военными, которых вызволили из плена, обменяв на служащих ВСУ. Кадры опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции. Позднее еще видео показало Минобороны.

На кадрах видны автобусы с российскими военными. Далее на кадрах видны уезжающие из пункта сбора автобусы. Они едут в колонне.

Россия и Украина обменялись в среду, 17 июля, военнопленными. Каждая сторона вернула по 95 военных.

Россия и Украина обменялись пленными
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

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