Видео с вернувшимися из украинского плена российскими военными
Появилось видео с российскими военными, которых вызволили из плена, обменяв на служащих ВСУ. Кадры опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции. Позднее еще видео показало Минобороны.
На кадрах видны автобусы с российскими военными. Далее на кадрах видны уезжающие из пункта сбора автобусы. Они едут в колонне.
Россия и Украина обменялись в среду, 17 июля, военнопленными. Каждая сторона вернула по 95 военных.
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