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Совещание Совбеза ООН по приостановке зерновой сделки. Трансляция

Совбез ООН начал заседание по Украине после приостановки зерновой сделки

В Совете Безопасности ООН началось заседание по Украине, на котором в том числе обсуждается приостановка Россией участия в зерновой сделке. Обсуждение украинского конфликта запросила Великобритания, которая председательствует на заседании. Зампостпреда России Дмитрий Полянский ранее заявил, что страны Запада пригласили ряд министров иностранных дел в качестве «тяжелой артиллерии», но России есть что сказать, «будут и сюрпризы».

Теги
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