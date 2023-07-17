Совещание Совбеза ООН по приостановке зерновой сделки. Трансляция

В Совете Безопасности ООН началось заседание по Украине, на котором в том числе обсуждается приостановка Россией участия в зерновой сделке. Обсуждение украинского конфликта запросила Великобритания, которая председательствует на заседании. Зампостпреда России Дмитрий Полянский ранее заявил, что страны Запада пригласили ряд министров иностранных дел в качестве «тяжелой артиллерии», но России есть что сказать, «будут и сюрпризы».