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Путин снял экс-главу Дагестана с поста и заменил экс-советником Кадырова
Путин уволил экс-главу Дагестана Абдулатипова с должности постпреда России при ОИС
Турко Даудов
Президент России Владимир Путин уволил бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова с поста постоянного представителя России при Организации Исламского сотрудничества, указ размещен на сайте правовой информации.
Вместо него пост займет экс-советник главы Чечни, представитель республики в арабских и мусульманских странах Турко Даудов.
Абдулатипов был главой Дагестана с 2013 по 2017 год, затем был спецпредставителем президента по вопросам сотрудничества с государствами Каспия. Постпредом России при ОИС он был с 2019 года.
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