На место ЧП на Крымском мосту выехала специальная группа следователей

СК: На место ЧП на Крымском мосту выехала спецгруппа следователей по особо важным делам

На место происшествия также направились «специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел» и криминалисты

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Руководство Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю выехало на место «чрезвычайного происшествия» на Крымском мосту, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Туда направились также «специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел» и криминалисты.

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за «ЧП» у 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работа паромной переправы и движение поездов также были приостановлены. Аксенов позднее уточнил, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00.

В Минтрансе России не подтвердили сообщения о повреждении опор моста. По данным ведомства, со стороны Крыма повреждено дорожное полотно на пролетах. "Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — написало министерство в телеграм-канале. Ранее о падении пролета моста, в частности, сообщал телеграм-канал Baza.

Минтранс России, главы Крыма, Севастополя и Краснодарского края попросили пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым и из него, который проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Власти Крыма и Севастополя исключили дефицит топлива и продовольствия.