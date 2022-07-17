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Песков усомнился в идее о связи смены спортивного гражданства и госизмены

Песков усомнился в идее о приравнивании смены спортивного гражданства к госизмене

Идея депутата Госдумы от «Единой России» Романа Терюшкова о том, чтобы приравнять смену спортивного гражданства россиянами к госизмене, не найдет поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», — сказал он в ответ на вопрос об уместности такой инициативы и возможности введения наказания за смену спортивного гражданства.

Тарасова призвала «гнать в шею» депутата из-за слов о смене гражданства
Спорт
Татьяна Тарасова

15 июля Терюшков написал пост в Telegram о новом законе о госизмене за переход на сторону противника во время военных действий и приложил к нему письмо Министерства спорта о том, что за последние 10 лет спортивное гражданство сменили 93 спорстмена.

Депутат указал на то, что государство потратило на них миллионы рублей, и предложил считать госизменой смену спортивного гражданства спортсменами российской сборной.

«Он с ума сошел? Смена гражданства — это личное дело каждого. Ему не в Госдуме сидеть, а в сумасшедшем доме. Гнать в шею. Злобный и глупый человек», — ответила на его предложение заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова..

Теги
Дмитрий Песков спортсмены гражданство смена депутат
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