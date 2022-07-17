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Вучич опубликовал фото мемориала, куда его не пустила Хорватия

После отказа Хорватии в посещении мемориала на месте бывшего концлагеря Ясеновац Александр Вучич опубликовал фото памятника с подписью «сербский народ <...> не забудет»
Фото: avucic / Twitter
Фото: avucic / Twitter

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на решение хорватских властей отказать ему в посещении бывшего концлагеря Ясеновац в частном порядке, опубликовав в Twitter фотографию мемориала.

«Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет», — говорится в подписи к фотографии.

Вучич планировал посетить мемориал на месте концлагеря с частным визитом. Хорватское дипведомство объяснило отказ Вучичу тем, что Белград не уведомил его о визите заранее. В хорватском правительстве подчеркнули, что визит высокопоставленного представителя другой страны в Хорватию не может носить частный характер. Загреб заверил, что не хочет ухудшения отношений с Белградом.

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Сербские власти осудили это решение. Глава сербского МВД Александр Вулин сообщил, что в связи с этим запретом с 17 июля при въезде в Сербию хорватские дипломаты должны будут дополнительно обосновать свой визит или проезд через страну. По его словам, сербский президент приходится внуком жертве Ясеноваца. «Сегодня усташи (название хорватской фашистской партии, которая в 1941–1945 годах организовала геноцид сербов, евреев и цыган. — РБК), члены Европейского союза, не хотят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили», — заявил Вулин.

Глава МИД Сербии Никола Селакович рассказал, что Сербия направила в хорватское посольство ноту, которую оно отказалось принять. В документе говорилось, что министерство «шокировано незаконным, антиевропейским и антицивилизационным решением МИД Хорватии», которое «нарушает принцип свободы передвижения». Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала случившееся «самым большим скандалом в современной истории отношений» между двумя странами. «Это как запретить президенту Израиля посетить Освенцим», — заявила она.

Концлагерь Ясеновац, созданный сотрудничавшим с нацистской Германией режимом усташей, располагался на территории Независимого государства Хорватия, недалеко от Загреба. По разным оценкам, там погибли от нескольких десятков тысяч до более 700 тыс. человек. Югославские партизаны освободили территорию лагеря в апреле 1945 года.

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Полина Мартынова
Александр Вучич мемориал Хорватия
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