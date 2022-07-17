Роскомнадзор заблокировал сайт «Вестника русскоязычной культуры»

Издание ROAR было создано писательницей и маркетологом Линор Горалик в апреле 2022 года, его идеей было познакомить читателей с современной оппозиционной русскоязычной культурой. Первый номер посвятили Украине

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор заблокировал сайт «Вестника оппозиционной русскоязычной культуры» (Russian Oppositional Arts Review; ROAR), созданного писательницей и маркетологом Линор Горалик.

Согласно данным сервиса проверки блокировок, доступ к сайту был ограничен 15 июля по требованию Генпрокуратуры. Основанием для этого стала ст. 15.3 закона «Об информации», касающаяся в том числе материалов, распространяющих недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений.

ROAR был создан в апреле 2022 года и должен был выходить раз в два месяца как минимум на двух языках — русском и английском. Его идея состояла в том, чтобы познакомить читателей с современной русскоязычной культурой.

Для первого номера ROAR попросило писателей, музыкантов, актеров, художников, композиторов и поэтов написать микроэссе о военных действиях на Украине. Тексты опубликовали, в частности, Алексей Паперный, Виталий Комар, Виктор Меламед, Екатерина Деготь, Женя Беркович, Лев Рубинштейн и др.