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Политика ,  
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Лукашенко позвал Путина на очную встречу в Минск

Белорусский лидер сделал это на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Лукашенко ожидает встречи с Путиным в Минске в рамках ЕврАзЭС
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что он рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Минск. Об этом сообщает ТАСС.

«Передайте самые добрые пожелания [Путину] от белорусского народа. Его здесь любят, уважают. Мы его ждем после встречи глав правительств (ЕАЭС) на очной встрече уже в Минске в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза)», — сказал Лукашенко.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Затрагивая вопрос отношений между странами, Лукашенко заявил, что Белоруссия «никуда не собирается», как некоторые пытаются это представить. «Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим. Народы без нас разберутся, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы при этом процессе присутствовали», — сказал глава государства (цитата по БелТА).

По его словам, Минск настаивает на том, чтобы все договоренности с Москвой выполнялись. Лукашенко отметил, что и с одной и с другой стороны есть определенные списки, содержащие пункты, которые регулируют эту тему. «Строить мы наши союзные отношения должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго», — заметил он.

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По его словам, времена изменились и сейчас невозможно «захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет». «Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна, — заключил Лукашенко.

Мишустин приехал в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, где среди прочего должны обсуждаться вопросы формирования общих рынков углеводородов и борьба с распространением коронавируса COVID-19. Это первая очная встреча премьеров России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии после длительного перерыва из-за пандемии.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Александр Лукашенко, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Белоруссия
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