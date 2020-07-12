Лукашенко заявил о никогда не стоявших на коленях белорусах

Белорусский народ «выстрадал право самостоятельно определять свое будущее», заявил Лукашенко. По его словам, страну нужно продолжать строить «справедливой и безопасной», в то время как «сильные мира сего пытаются переделить мир»

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Белорусский народ прошел через немало бед и несчастий, но никогда и не перед кем не вставал на колени. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на республиканском празднике «Александрия собирает друзей», передает БелТА.

«Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано <...> нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что многое было сделано для благополучия Белоруссии и не одно поколение растет «в мирной и красивой стране», созданной «практически с нуля на обломках великой империи, имя которой — Советский Союз».

«Давайте и дальше вместе строить нашу Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной. Сейчас это весьма актуально, когда сильные мира сего пытаются переделить мир, сломать устои, навязать более слабым свой образ мышления и свой образ жизни», — добавил Лукашенко.