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Политика ,  
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Генпрокурор США обвинил ИТ-компании и Голливуд в «пресмыкании» перед КНР

Уильям Барр заявил, что компании из США сильно хотят сотрудничать, и напомнил им, что иностранные агенты, действующие в США от имени других правительств, обязаны регистрироваться в Минюсте
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Уильям Барр
Уильям Барр (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил крупнейшие американские компании, включая Google и Apple, в желании сотрудничать с Китаем. Об этом прокурор заявил во время своего выступления в Музее Джеральда Форда.

Он привел в пример Голливуд и обвинил его компании в цензурировании фильмов для того, чтобы «задабривать» Китай. При этом генпрокурор отметил, что Голливуд не единственный, кто «пресмыкается» перед Китаем.

«Годами такие корпорации, как Google, Microsoft, Yahoo и Apple, демонстрировали слишком большое желание сотрудничать с Китаем», — сказал Барр. Он привел в пример удаление приложения Quartz из магазина приложений Apple в Китае после того, как Пекин пожаловался на освещение протестов в Гонконге. Apple также удалила приложения, позволявшие обойти «Великий китайский файрвол», и удалила продемократические песни из своего музыкального магазина в Китае, отметил Барр.

Генпрокурор также предположил, что основатель Disney Уолт Дисней был бы очень разочарован тем, как его компания взаимодействует с «диктаторскими режимами». Он напомнил, что в 1990-х годах Disney извинилась за фильм «Кундун» о жизни Далай-ламы, где был показан конфликт Китая и Тибета, после того, как китайские власти выразили свое неудовольствие фильмом. После этого Disney смогла открыть тематический парк в Шанхае. «Из 11 тыс. наемных работников парка, 300 являются активными членами Коммунистической партии Китая. Согласно сообщениям, они размещают эмблемы с серпом и молотом на своих рабочих местах и посещают партийные лекции в рабочее время», — сказал Барр.

Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за ситуации с Гонконгом
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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По его словам, Компартия долго использовала публичные угрозы и запрет доступа к своим рынкам для того, чтобы избежать влияния из-за рубежа. «Но в последнее время Коммунистическая партия усилила закулисные усилия по принуждению американских бизнесменов для достижения своих политических целей — усилий, тем более губительных, так как они скрыты от глаз общественности», — заявил генеральный прокурор.

Он также призвал американских бизнесменов обращать внимание на то, как иностранные правительства могут их использовать, и напомнил о существовании Акта о регистрации иностранных агентов (FARA). «Он требует от тех, кто выступает в качестве иностранных «агентов» публично раскрывать эти отношения, а также свои политические и другие действия, регистрируясь в Министерстве юстиции. Это позволяет общественyсти принимать во внимание источник заявлений компании при оценке того, заслуживает ли она доверия», — подчеркнул Барр.

Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге
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Хуа Чуньин

Отношения США и Китая обострились после того, как Китай принял закон об обеспечении нацбезопасности в Гонконге, предусматривающий наказания за действия по подрыву власти. Президент США Дональд Трамп назвал это «уничтожением свобод» в Гонконге и подписал закон о санкциях против Китая. Он предполагает ограничения против людей и компаний, которые участвовали в обсуждении и принятии закона.

После этого Китай заявил, что намерен ввести ответные санкции против США и назвал принятие закона о санкциях «грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние вопросы Китая».

Автор: Мария Лисицына
Теги: Китай, генеральный прокурор, США
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