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WP сообщила об отказе Трампа внять советам о жестком подходе к Путину
Политика, 09:15
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WP сообщила об отказе Трампа внять советам о жестком подходе к Путину
Левая американская пресса критически оценила итоги саммита в Хельсинки. Газета The Washington Post сообщила, что Трамп проигнорировал рекомендации советников занять более жесткую позицию по отношению к Путину
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп проигнорировал рекомендации советников занять жесткую позицию на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки, пишет газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с дискуссиями при подготовке визита.

Издание, которое открыто занимает жесткую антитрамповскую позицию, на следующей день после саммита в Хельсинки опубликовало серию критических статей о действиях главы Белого дома, при этом редакционную статью об этой встрече издание озаглавило «Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто».

В материале о подготовке визита говорится, что, по словам неназванного источника, президент США получил информационные материалы объемом в 100 страниц, которые должны были настроить его на более жесткое отношение к Путину. Однако высказывания Трампа на саммите «очень сильно противоречили плану», отметил собеседник. Информатор газеты уточнил, что уже «по ходу игры» президент США начал действовать по своему усмотрению, хотя до поездки в Хельсинки «все вокруг Трампа» призывали его действовать жестче.

Однако высокопоставленный чиновник Белого дома, имени которого издание также не назвало, отверг версию об односторонних действиях Трампа. По его словам, позиция президента вырабатывалась в ходе многочисленных обсуждений с высокопоставленными сотрудниками его администрации.

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«Зрелище в Хельсинки также подчеркнуло стремление Трампа игнорировать своих советников, его готовность пренебречь выводами собственного разведывательного сообщества — что Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году — и его очевидный страх, что давление на Путина по этому вопросу может поставить под сомнение его победу на выборах», — пишет газета об итогах саммита.

Еще несколько собеседников газеты рассказали, что помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео также призывали Трампа смотреть на российского лидера «через более негативную призму». Одни из источников заявили, что Трамп был недоволен выдвинутыми спецпрокурором Робертом Мюллером обвинениями против 12 россиян в причастности к вмешательству в выборы президента США.

Однако высокопоставленный чиновник Белого дома, также оставшийся в статье без фамилии, рассказал, что Трамп был за публикацию данных об обвинениях против россиян, чтобы этот вопрос можно было открыто поднять при разговоре с Путиным.

Саммит в Хельсинки 16 июля начался с беседы президентов с глазу на глаз, на которой кроме них присутствовали только переводчики. Они длилась более двух часов, после чего переговоры продолжились в составе делегаций. По окончании переговоров президенты дали небольшую пресс-конференцию.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: пресса , Дональд Трамп , саммит , Хельсинки
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