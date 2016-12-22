Порошенко прокомментировал упоминания Украины на встрече Путина и Трампа

Хотя Трамп не уделил большого внимания украинской проблематике в ходе пресс-конференции в Хельсинки, Украина остается в центре внимания американской политики, уверен Петр Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Pablo Garrigos Cucarella / Zuma / Global Look Press)

Президент Украины Петр Порошенко затронул тему встречи глав России и США во время выступления на передаче «Свобода слова» на телеканале ICTV. Несмотря на то, что Трамп не стал упоминать Украину во время совместной концеренции, Порошенко уверен, что Киев остается в числе приоритетных направлений политики США и НАТО.

В ходе передачи президента Украины спросили, о чем свидетельствует отсутствие упоминаний Украины со стороны Трампа и, напротив, внимание, уделенное украинской проблематике Владимиром Путиным.

Порошенко заверил, что ситуация на Украине остается в центре внимания американской политики. «Основываясь на моей встрече с Трампом, которая состоялась накануне на саммите Украина-НАТО. Основываясь на документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США. А то, что об этом говорил Путин, то для меня является совершенно очевидным, что если он так много говорил, то и ему оно чешется», — сказал украинский президент.

Центральными темами на встрече Путина и Трампа в Хельсинки стали ситуация в Сирии, на Украине, стратегическая стабильность в мире и обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в США.

В ходе итоговой пресс-конференции журналисты задали лидерам стран вопрос о принадлежности Крыма. Дональд Трамп отвечать на вопрос не стал. Вопрос прокомментировал Владимир Путин, подтвердивший, что его взгляды на эту проблему расходятся со взглядами президента США. «Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас иная точка зрения», — сказал российский президент.

В интервью «Первому каналу» после саммита в Хельсинки Путин рассказал, что президенты достигли «новых идей» по урегулированию на Украине после личной беседы. «Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, — это позитивный такой элемент движения вперед. Может быть, так я скажу очень аккуратно», — сообщил глава государства.