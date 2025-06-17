Замгенсека ООН заявила об эрозии архитектуры ядерного разоружения

Замгенсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу в интервью РБК рассказала о том, как в глобальной организации оценивают риски ядерной войны и что надо сделать для их снижения

Изуми Накамицу (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Сегодня ядерная угроза больше, чем когда-либо со времен холодной войны, заявила в интервью РБК заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу. По ее оценке, рост угрозы — следствие «усугубившейся геополитической напряженности и масштабного стратегического соперничества».

«В этом контексте обостряется связанная с ядерным оружием риторика — звучат угрозы его применения, опасения по поводу возможного возобновления ядерных испытаний, о чем циркулируют слухи, и мы очень этим обеспокоены, — сказала она. — Такое ощущение, что уроки холодной войны, один из которых в том, что нам повезло ее пережить, забываются. На фоне эрозии международных норм архитектура ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия, которая выстраивалась десятилетиями, оказалась в кризисе. <…> Невозможно преуменьшить, насколько шатким является наше положение».

Первостепенный в этих условиях шаг, по мнению Накамицу, — применение мер по снижению ядерного риска (Nuclear Risk Reduction Measures). «Многие страны выражают обеспокоенность, что фокусировка на снижении риска — это лишь предлог для отсрочки фактического разоружения. Но это не так. Конечно, снижение риска не заменит ядерное разоружение, но оно может сыграть важную роль в качестве первого и самого очевидного шага к смягчению ядерной угрозы и предотвращению применения ядерного оружия», — отметила высокий представитель.

Но только этих мер недостаточно, продолжила она, страны должны выполнять уже принятые обязательства по разоружению, делая это прозрачно и подотчетно. Также надо укреплять роль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). При всем при этом «единственный способ устранить ядерную угрозу — полностью ликвидировать само ядерное оружие», подчеркнула замгенсекретаря ООН.

16 июня Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) опубликовал раздел своего ежегодника, посвященный ядерным арсеналам. Аналитики SIPRI пришли к выводу, что эпоха сокращения ядерных арсеналов подошла к концу и мир переходит к новой гонке вооружений, которая повлечет более разнообразные и серьезные риски, чем в эпоху холодной войны.