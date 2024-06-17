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Политика ,  
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Задержание экс-чиновника Минсельхоза по делу о хищении 2 млрд руб. Видео

ФСБ показала кадры задержания экс-чиновника Минсельхоза по делу о хищении

Задержание экс-чиновника Минсельхоза по делу о хищении 2 млрд руб. Видео
Video

ФСБ задержала бывшего руководителя департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских. Он находился в международном розыске по делу о хищении у «Росагролизинга» и Россельхозбанка свыше 2 млрд руб. Донских скрывался от следствия в течение 12 лет, он арестован, отмечает ФСБ.

ФСБ задержала пробывшего в розыске 12 лет экс-чиновника Минсельхоза
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Теги
ФСБ Минсельхоз хищения Росагролизинг Россельхозбанк

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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