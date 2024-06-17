Задержание экс-чиновника Минсельхоза по делу о хищении 2 млрд руб. Видео
ФСБ задержала бывшего руководителя департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских. Он находился в международном розыске по делу о хищении у «Росагролизинга» и Россельхозбанка свыше 2 млрд руб. Донских скрывался от следствия в течение 12 лет, он арестован, отмечает ФСБ.
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