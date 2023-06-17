Церковный суд предложил костромскому священнику покаяться за пацифизм

Священник публиковал в телеграм-канале пацифистские тексты, но церковный суд посчитал их ересью и предложил ему покаяться для продолжения работы. Он в ответ упрекнул РПЦ за освящение баллистических ракет

Иоанн Бурдин (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Суд Костромской епархии РПЦ предложил запретить иерею Иоанну Бурдину проводить службы до принесения им публичного покаяния из-за распространения «недоверия к Церкви в среде верующих», говорится на сайте епархии.

Церковный суд под распространением недоверия к РПЦ имеет в виду высказывания священника в духе пацифизма. Там 11 июня заключили, что пацифизм не совместим с учением православной церкви и в разные эпохи присутствовал в еретических доктринах. Пацифизм Бурдина является «односторонним» и «мнимым», в котором «отчетлива видна его антироссийская политическая позиция, в нашей стране воспринимаемая как неприемлемая» и радикально расходящаяся с позицией РПЦ, говорилось в тексте постановления.

Теперь церковный суд ознакомился с публикациями в телеграм-канале священника «МАРАН АФА», и нашел в нем также «экклезиологическое заблуждение»: отрицание святости и спасительных сил РПЦ, сомнение в святости Дмитрия Донского, Матроны Московской и др., деятельность по отторжению верующих от Церкви.

РБК обратился за комментарием к Иоанну Бурдину.

Бурдин в своем блоге не согласился с позицией церковного суда и разобрал критику пацифизма православным сайтом «Азбука веры», на котором утверждалось, что Церковь ведет себя честнее пацифистов и ищет «аргументы сдерживания, способы снизить уровень насилия в период войн».

«Затрудняюсь даже припомнить, когда бы хоть какая-то из поместных церквей «искала аргументы сдерживания» или «способы снизить уровень насилия». Разве что за такой аргумент принять освящение баллистических ракет», — ответил на это Бурдин.

Освящение оружия и прежде вызывало дискуссии внутри РПЦ. «Не должно «освящаться» оружие массового поражения и, в целом, не личное оружие. В этом позиция комиссии расходится с практикой последних лет», — настаивал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Сторонники освещения оружия говорят, что к священникам часто обращаются за освещением бомбардировщиков, боевых ракет («Тополь» и «Искандер»), подводных лодок, в требнике присутствует обряд освящения оружия. «В данном контексте оружие воспринимается как средство защиты и спасения. Есть осознание того, что если бы этого оружия не было, мы все бы оказались в большой беде. Мы молимся не о том, чтобы кому-то было плохо, а о том, чтобы это оружие помогло защитить нашу страну и наших граждан», — считает клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы села Черниговка иерей Максим Самохвалов.

Бурдин добавил: «Лукавство и лицемерие давно поразили церковь. Иногда начинает казаться, что она и не может быть другой. Исполнить Божьи заповеди мы не в состоянии, а способны лишь имитировать свое «христианство».

Священника в прошлом марте оштрафовали по статье о дискредитации армии. Будучи настоятелем церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново под Костромой, он опубликовал на сайте прихода ссылку на антивоенную петицию. Кроме того, Бурдин обратился к своим прихожанам: «И я подчеркнул перед прихожанами, что не собираюсь молиться ни о поражении российской армии, ни о победе украинской армии. Для меня не важно, чья там кровь проливается. Гибнут украинцы, гибнут русские солдаты… брат убивает брата, христианин — христианина».

Бурдин запрещен к служению с 19 марта 2023 года. Сам он это связывает с официальным запросом разрешить ему перейти в Болгарскую православную церковь (автокефальная, относится к Константинопольскому патриархату).