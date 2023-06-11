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В РПЦ назвали пацифизм несовместимым с православным учением

Позиция по этому вопросу содержится в материалах к заседанию церковного суда, где рассмотрят высказывания священника Иоанна Бурдина. В прошлом году его оштрафовали по делу о дискредитации армии из-за слов о военной операции
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Иоанн Бурдин (Фото: ioannburdin / Telegram)

Пацифизм не совместим с учением православной церкви и в разные эпохи присутствовал в еретических доктринах, говорится в материалах к заседанию церковного суда, на котором будут рассматриваться высказывания запрещенного к служению костромского священника Иоанна Бурдина. Он опубликовал их в своем телеграм-канале. В прошлом году Бурдина оштрафовали по административному делу о дискредитации армии после того, как священник осудил военную операцию на Украине.

Высказывания священника, которые, как утверждается, «явно порочат деятельность высшего церковного начальства» РПЦ, «подрывают доверие верующих» и наносят «вред церковному единству», планируют рассмотреть на заседании церковного суда в управлении Костромской епархии 16 июня.

«Но и самый пацифизм, которым священник Бурдин пытается прикрыться от обвинений в его адрес, не совместим с действительным учением Православной Церкви, в частности, изложенным в «Основах социальной концепции». Пацифизм в разные эпохи церковной истории присутствовал в еретических доктринах — у гностиков, павликиан, богомилов, альбигойцев, толстовцев, обнаруживая, подобно иным утопическим идеологиям, связь с древним хилиазмом», — говорится в материалах к судебному заседанию, в которых подчеркивается, что на протяжении всей истории церковь благословляла воинов на защиту страны.

В то же время в тексте высказывается мысль, что пацифизм Бурдина является «односторонним» и «мнимым», в котором «отчетлива видна его антироссийская политическая позиция, в нашей стране воспринимаемая как неприемлемая» и радикально расходящаяся с позицией РПЦ.

По административному делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) Бурдина оштрафовали в марте 2022 года. Это произошло после того, как он, будучи настоятелем церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново под Костромой, опубликовал на сайте прихода ссылку на антивоенную петицию. Кроме того, он обратился к своим прихожанам. «И я подчеркнул перед прихожанами, что не собираюсь молиться ни о поражении российской армии, ни о победе украинской армии. Для меня не важно, чья там кровь проливается. Гибнут украинцы, гибнут русские солдаты… брат убивает брата, христианин — христианина», — говорил священник.

Бурдин запрещен к служению с 19 марта 2023 года. Сам он это связывает с официальным запросом разрешить ему перейти в Болгарскую православную церковь (автокефальная, относится к Константинопольскую патриархату).

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«Из наспех составленной бумаги я узнал, что в материалах, которые я публикую в своем блоге, найдена «хула на церковь». По чему на основании правила 55 Святых апостолов («если кто досадит своему епископу») я временно (до исследования опубликованных статей) запрещаюсь в служении. Это был недвусмысленный ответ на просьбу Болгарской церкви о моем переходе», — отмечает священник в своем телеграм-канале.

О вызове на церковный суд Бурдин сообщил 8 мая и опубликовал соответствующее уведомление от Костромской епархии. Ее глава, митрополит Ферапонт, по словам священника, передал ему материалы к заседанию суда. «Большая редкость, обычно об обвинениях узнать можно только непосредственно на самом суде», – отметил Бурдин.

РБК направил запрос в Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, а также в Костромскую епархию.

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