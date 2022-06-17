Путин рассказал, кто говорит о стыде быть россиянином

По мнению президента, такие люди не связывают свою жизнь и жизнь детей с Россией и не хотят, чтобы у них возникли проблемы в регионах, где они не хотят жить

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О стыде быть россиянами говорят те, кто не связывает свою жизнь и жизнь своих детей с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ, РБК ведет трансляцию.

«Стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, жизнь и судьбу своих детей с нашей страной. Им не просто стыдно, они просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить и где они хотят, чтобы воспитывались и жили их дети», — сказал Путин.

По словам главы государства, «думающий человек», который связывает свою судьбу с Россией, может с тревогой относиться к происходящим событиям, но в душе заинтересован в «росте могущества России».

Ранее в речи на ПМЭФ Путин обратился к крупному бизнесу, призвав их больше «не наступать на старые грабли» и вкладывать деньги в России. «Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной», — сказал глава государства. Он напомнил примеры купцов Морозовых, Рябушинских, Апанаевых, Третьякова, Мамонтова и других.

В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «настоящему русскому никогда не стыдно быть русским». По словам Пескова, к тому, кто так говорит, нет «никаких претензий, он не с нами».