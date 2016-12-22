Бывший президент Мурси получил три года тюрьмы за оскорбление судьи

В Египте суд приговорил бывшего президента Мухаммеда Мурси и 19 человек к трем годам тюрьмы за оскорбление судей. Об этом сообщает Би-би-си Arabic.



Они были признаны виновными в оскорблении суда и судей посредством публикации о них материалов и речей, которые транслировались на телевидении, радио и в социальных сетях.



Кроме того, Мурси обязан заплатить 1 млн фунтов компенсации ($1,1 млн) судье, которого он называл «ложным судьей, который сидит в своем кресле». Такое высказывание он сделал на телевидении 26 июня 2013 года, когда занимал пост лидера страны.



Бывшему президенту Египта Мухаммеду Мурси, который был арестован после отстранения от власти, был предъявлен ряд обвинений, в том числе его называли причастным к убийствами протестующих в декабре 2012 года. За это суд приговорил его к 20 годам лишения свободы без права на досрочное освобождение. Кроме того, его обвинили в шпионаже в пользу палестинской группировки ХАМАС. По этому приговору он получил пожизненное заключение.

Однако в 2015 году оба приговора были обжалованы. В ноябре 2016 года Кассационный суд Египта отменил решение суда о пожизненном заключении Мурси за шпионаж и отправил это дело на повторное рассмотрение.



Мурси был избран лидером Египта в июне 2012 года, когда его предшественник Хосни Мубарак подал в отставку в ходе так называемой арабской весны​. Мурси занимал пост президента чуть больше года, когда 3 июля 2013 года он был свергнут в ходе военного переворота.

