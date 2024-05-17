В Санкт-Петербурге произошел взрыв в Военной академии связи
Взрыв произошел возле Военной академии связи им. Бурденко на Тихорецком проспекте на севере Санкт-Петербурга, передают Mash, Baza и «112».
Baza пишет о семи пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Сейчас, по данным телеграм-канала, на месте взрыва работают оперативные службы. Источник «Фонтанки» также сообщил о семи пострадавших, все в сознании.
«112» позже уточнил, что взрыв произошел в самой военной академии: предположительно, в подвале здания взорвался боеприпас (позже телеграм-канал удалил информацию о боеприпасе их поста). Об этом же сообщает «Фонтанка».
В пресс-службе администрации Калининского района Петербурга уточнили «РИА Новости», что один из жителей сообщил районным властям о хлопке в районе Военной академии связи им. Буденного.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, пресс-службу регионального МЧС и Западного военного округа (ЗВО).
Военная академия связи им. маршала Советского Союза Семена Буденного — одно из старейших военно-учебных заведений страны, осуществляющее подготовку специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации для ВС России. Как уточняется на сайте Минобороны, за годы существования в вузе подготовлено более 40 тыс. офицеров российских войск, свыше 4,5 тыс. офицеров для армий иностранных государств, более 2 тыс. кандидатов и более 100 докторов наук.
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