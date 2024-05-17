В Санкт-Петербурге произошел взрыв в Военной академии связи

Baza пишет о семи пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, на месте работают оперативные службы

Здание Военной академии связи имени С. М. Будённого (Фото: Wikimedia Commons )

Взрыв произошел возле Военной академии связи им. Бурденко на Тихорецком проспекте на севере Санкт-Петербурга, передают Mash, Baza и «112».

Baza пишет о семи пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Сейчас, по данным телеграм-канала, на месте взрыва работают оперативные службы. Источник «Фонтанки» также сообщил о семи пострадавших, все в сознании.

«112» позже уточнил, что взрыв произошел в самой военной академии: предположительно, в подвале здания взорвался боеприпас (позже телеграм-канал удалил информацию о боеприпасе их поста). Об этом же сообщает «Фонтанка».

В пресс-службе администрации Калининского района Петербурга уточнили «РИА Новости», что один из жителей сообщил районным властям о хлопке в районе Военной академии связи им. Буденного.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, пресс-службу регионального МЧС и Западного военного округа (ЗВО).