Глава МИД Венгрии сообщил об улучшении состояния Фицо

Венгерский политик пообщался со спикером словацкого парламента, тот рассказал, что состояние Роберта Фицо улучшилось. Собеседники пришли к мнению, что покушение на премьера имело политический характер

Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

⁠Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения на него становится все более обнадеживающим, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он написал сообщение в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) по итогам беседы с и.о. председателя парламента Словакии Петером Жигой.

«Мой друг Петер сказал, что с течением времени ситуация становится все более обнадеживающей, но должно пройти еще несколько дней, прежде чем они смогут заявить о выздоровлении словацкого премьер-министра», — написал Сийярто.

Венгерский министр отметил, что они пришли с Жигой к единому мнению, что имело место «политически мотивированное покушение» и это было «серьезной атакой на словацкую демократию и суверенную политику Словакии, основанную на воле народа».