Глава МИД Венгрии сообщил об улучшении состояния Фицо
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения на него становится все более обнадеживающим, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он написал сообщение в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) по итогам беседы с и.о. председателя парламента Словакии Петером Жигой.
«Мой друг Петер сказал, что с течением времени ситуация становится все более обнадеживающей, но должно пройти еще несколько дней, прежде чем они смогут заявить о выздоровлении словацкого премьер-министра», — написал Сийярто.
Венгерский министр отметил, что они пришли с Жигой к единому мнению, что имело место «политически мотивированное покушение» и это было «серьезной атакой на словацкую демократию и суверенную политику Словакии, основанную на воле народа».
Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. В Фицо несколько раз выстрелили. Нападавшего, 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, задержали на месте происшествия. Он объяснил свой поступок политическими мотивами.
Премьеру провели многочасовую операцию, затем ввели в искусственную кому и отправили в отделение реанимации. Министр здравоохранения Словакии Зузана Долинкова назвала состояние премьера критическим. Утром 16 мая госсекретарь Министерства окружающей среды страны Филип Куффа заявил, что Фицо находится в стабильном состоянии.