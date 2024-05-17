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Покушение на Фицо ,  
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Глава МИД Венгрии сообщил об улучшении состояния Фицо

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Покушение на Фицо
Венгерский политик пообщался со спикером словацкого парламента, тот рассказал, что состояние Роберта Фицо улучшилось. Собеседники пришли к мнению, что покушение на премьера имело политический характер
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

⁠Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения на него становится все более обнадеживающим, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он написал сообщение в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) по итогам беседы с и.о. председателя парламента Словакии Петером Жигой.

«Мой друг Петер сказал, что с течением времени ситуация становится все более обнадеживающей, но должно пройти еще несколько дней, прежде чем они смогут заявить о выздоровлении словацкого премьер-министра», — написал Сийярто.

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Венгерский министр отметил, что они пришли с Жигой к единому мнению, что имело место «политически мотивированное покушение» и это было «серьезной атакой на словацкую демократию и суверенную политику Словакии, основанную на воле народа».

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. В Фицо несколько раз выстрелили. Нападавшего, 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, задержали на месте происшествия. Он объяснил свой поступок политическими мотивами.

Премьеру провели многочасовую операцию, затем ввели в искусственную кому и отправили в отделение реанимации. Министр здравоохранения Словакии Зузана Долинкова назвала состояние премьера критическим. Утром 16 мая госсекретарь Министерства окружающей среды страны Филип Куффа заявил, что Фицо находится в стабильном состоянии.

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Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

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