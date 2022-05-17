США назвали условие для разговора Лаврова с Блинкеном
Соединенные Штаты считают, что разговор глав дипломатических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова в нынешних условиях «не был бы конструктивным», однако он может состояться при условии, что это поможет «снизить уровень насилия на Украине». Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Если будут подходящие условия и если мы сочтем, что разговор между ними [Блинкеном и Лавровым] поможет снизить уровень насилия или улучшить гуманитарную ситуацию для украинцев, то это будет сделано», — сказал он.
В последний раз Блинкен разговаривал с Лавровым 15 февраля. Тогда два дипломата в том числе обсудили предложения по гарантиям безопасности, которые Москва передала США и НАТО. Лавров отметил «недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками», и призвал к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов.
Россия проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Российский президент Владимир Путин во время объявления ее начала сказал, что расширение НАТО на восток вызывает «особую озабоченность и тревогу». По его мнению, альянс стал «инструментом внешней политики» Вашингтона.
Россия выступает против планов Украины по вступлению в НАТО. В частности, это требование стало одним из ключевых во время переговоров по гарантиям безопасности с НАТО и США, которые Москва инициировала в декабре 2021 года. Переговоры по этому поводу не увенчались успехом, так как альянс заявил, что это требование не является приемлемым.
Соединенные Штаты осудили спецоперацию на Украине и ввели против Москвы санкции. Под ограничения попали в том числе валютные резервы, финансовые и промышленные компании, а также высокопоставленные чиновники и военные. В список SDN попал и сам Лавров: все его активы (если таковые найдутся) в юрисдикции США будут заблокированы.
Россия называла западные санкции незаконными и не раз вводила зеркальные меры, в том числе против Блинкена и других первых лиц США.