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Военная операция на Украине ,  
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США назвали условие для разговора Лаврова с Блинкеном

По словам официального представителя Госдепа США, условием для переговоров глав двух ведомств может стать «снижение уровня насилия» и улучшение гуманитарной ситуации на Украине
Во время встречи Энтони&nbsp;Блинкена (слева) и Сергея Лаврова, состоявшейся в декабре 2021 года
Во время встречи Энтони Блинкена (слева) и Сергея Лаврова, состоявшейся в декабре 2021 года (Фото: Jonathan Nackstrand / Reuters)

Соединенные Штаты считают, что разговор глав дипломатических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова в нынешних условиях «не был бы конструктивным», однако он может состояться при условии, что это поможет «снизить уровень насилия на Украине». Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Если будут подходящие условия и если мы сочтем, что разговор между ними [Блинкеном и Лавровым] поможет снизить уровень насилия или улучшить гуманитарную ситуацию для украинцев, то это будет сделано», — сказал он.

В последний раз Блинкен разговаривал с Лавровым 15 февраля. Тогда два дипломата в том числе обсудили предложения по гарантиям безопасности, которые Москва передала США и НАТО. Лавров отметил «недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками», и призвал к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов.

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Россия проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Российский президент Владимир Путин во время объявления ее начала сказал, что расширение НАТО на восток вызывает «особую озабоченность и тревогу». По его мнению, альянс стал «инструментом внешней политики» Вашингтона.

Россия выступает против планов Украины по вступлению в НАТО. В частности, это требование стало одним из ключевых во время переговоров по гарантиям безопасности с НАТО и США, которые Москва инициировала в декабре 2021 года. Переговоры по этому поводу не увенчались успехом, так как альянс заявил, что это требование не является приемлемым.

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Соединенные Штаты осудили спецоперацию на Украине и ввели против Москвы санкции. Под ограничения попали в том числе валютные резервы, финансовые и промышленные компании, а также высокопоставленные чиновники и военные. В список SDN попал и сам Лавров: все его активы (если таковые найдутся) в юрисдикции США будут заблокированы.

Россия называла западные санкции незаконными и не раз вводила зеркальные меры, в том числе против Блинкена и других первых лиц США.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
США Госдепартамент США Энтони Блинкен Сергей Лавров Военная операция на Украине
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