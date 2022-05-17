Песков опроверг сообщения о готовящемся визите Путина в Турцию
Визит президента Владимира Путина в Анкару в ближайшие недели не готовится, заявил его представитель Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Так Песков прокомментировал сообщения газет Star и Yeni Şafak, которые утверждают, что российский президент может посетить Турцию в ближайшие дни.
«Я не располагаю такой информацией. В ближайшие дни визита Путина в Анкару не готовится. В ближайшие недели — тоже», — сказал он. При этом представитель президента уточнил, что ситуация развивается быстро, поэтому исключать ничего нельзя.
«Но то, что я знаю: такой подготовки сейчас нет», — подытожил он.
По данным Star и Yeni Şafak, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора пригласил Путина посетить «деловую встречу на высоком уровне». «В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни», — написали издания.
Как следует из публикаций, встреча может состояться после визита 18 мая делегации, которую возглавляет вице-премьер Александр Новак. Ее участники обсудят с турецкой стороной инвестиционные возможности Турции, а также логистику товаров.
Турция неоднократно предлагала посредничество в переговорах Москвы и Киева, а Эрдоган приглашал президентов Владимира Зеленского и Путина провести встречу на ее территории.
Он также разговаривал с президентами по телефону. В конце апреля турецкий президент заявлял, что планирует с помощью звонков обоим главам государств довести процесс до очной встречи.