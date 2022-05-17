Песков опроверг сообщения о готовящемся визите Путина в Турцию

Ранее об этом сообщили турецкие СМИ. По словам Пескова, на ближайшие недели таких планов нет, однако ситуация быстро меняется и исключать ничего нельзя

Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Визит президента Владимира Путина в Анкару в ближайшие недели не готовится, заявил его представитель Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Так Песков прокомментировал сообщения газет Star и Yeni Şafak, которые утверждают, что российский президент может посетить Турцию в ближайшие дни.

«Я не располагаю такой информацией. В ближайшие дни визита Путина в Анкару не готовится. В ближайшие недели — тоже», — сказал он. При этом представитель президента уточнил, что ситуация развивается быстро, поэтому исключать ничего нельзя.

«Но то, что я знаю: такой подготовки сейчас нет», — подытожил он.

По данным Star и Yeni Şafak, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора пригласил Путина посетить «деловую встречу на высоком уровне». «В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни», — написали издания.

Как следует из публикаций, встреча может состояться после визита 18 мая делегации, которую возглавляет вице-премьер Александр Новак. Ее участники обсудят с турецкой стороной инвестиционные возможности Турции, а также логистику товаров.

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Турция неоднократно предлагала посредничество в переговорах Москвы и Киева, а Эрдоган приглашал президентов Владимира Зеленского и Путина провести встречу на ее территории.

Он также разговаривал с президентами по телефону. В конце апреля турецкий президент заявлял, что планирует с помощью звонков обоим главам государств довести процесс до очной встречи.