В Кремле заявили о комфорте и безопасности для России посткризисного мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия живет в условиях конфликта с Западом и выразил уверенность, что он закончится миром, в котором «наш голос будут слышать»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Посткризисный мир будет для России комфортным и безопасным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты, организованном обществом «Знание».

По словам Пескова, сейчас Россия живет в условиях развязанного против нее конфликта. «В итоге, я убежден, любая война заканчивается миром. И этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, где нам будет безопасно и где мы будем уверенно стоять на ногах», — сказал представитель Кремля.

«Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, и мы добьемся всех целей. <...> Мы добьемся своего, и вам будет жить лучше, и ваша безопасность будет гарантирована», — сказал Песков.

Пресс-секретарь выразил уверенность в том, что России удастся справиться с трудностями, но в стране необходимо развивать собственные технологии и поддерживать импортозамещение. «Сдюжим ли мы? Ответ однозначный — да. Для этого у нас все есть», — сказал он.

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