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American Express $140 (+16,33%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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Политика ,  
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Помпео назвал три точки сближения России и США
Есть три сферы, где Россия и США уверенно взаимодействуют, уверен госсекретарь США. Одна из таких точек соприкосновения интересов — борьба с терроризмом, где американцы и русские взаимно обеспечивают безопасность двух стран
Фото: Pavel Golovkin / Reuters

Россия и Соединенные Штаты, несмотря на кризис в отношениях, успешно взаимодействуют в трех областях. Об этом госсекретарь США Майк Помпео рассказал в интервью Fox News Radio.

Интервью Помпео дал после возвращения из Сочи, где он провел переговоры с Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Помпео подтвердил. что считает переговоры успешными. Он отметил, что негативно на них повлияли обвинения в сговоре России с командой Дональда Трампа «Тот факт, что доклад Мюллера развеял их, он воспринял как возможный поворотный момент, когда мы можем попытаться наладить отношения между нашими странами», — рассказал Помпео.

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют. Первая из них — это проблема Афганистана. «Россия находится очень близко к Афганистану и ощущает террористическую угрозу, которая может исходить из этого региона, также как и Соединенные Штаты... Мы можем сократить там насилие», — сказал он.

Другой пример такого сотрудничества — Северная Корея. Помпео напомнил, что Россия и КНДР имеют общую границу. Вследствие этого «Россия заинтересована, чтобы радиоактивные материалы не распространялись в регионе», уверен Помпео.

Третья точка соприкосновения двух стран — борьба с терроризмом. «Когда я был директором ЦРУ, мы совместно боролись с терроризмом по всему миру, обмениваясь информацией о террористических угрозах. Я точно знаю, что мы обеспечивали безопасность Америки благодаря информации, которую нам предоставляли русские, и я знаю, что мы спасали русским жизни, также предоставляя им информацию с нашей стороны», — заявил госсекретарь.

Политика
Помпео предложил поменять траекторию отношений США и России

14 мая Помпео прибыл в Россию с первым визитом в качестве госсекретаря США. Отменив запланированный ранее визит в Москву, глава Госдепа провел в Сочи переговоры с Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. Переговоры Помпео с Путиным продолжались 1,5 часа. В Москве переговоры оценили менее позитивно: по словам помощника президента Юрия Ушакова, в Кремле пока «не почувствовали» прорыва.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Майк Помпео, госсекретарь
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