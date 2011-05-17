М.Прохоров получит карт-бланш на реорганизацию "Правого дела"

Партию "Правое дело", которую может возглавить миллиардер, президент частного инвестиционного фонда - группы "ОНЭКСИМ" Михаил Прохоров, ждут большие перемены, о чем заявил накануне сопредседатель организации Леонид Гозман. В случае избрания бизнесмена главой политического движения М.Прохоров получит карт-бланш на его реорганизацию, сообщили РБК daily несколько источников в администрации президента.

Предприниматель, глава "Деловой России" и экс-лидер "Правого дела" Борис Титов с воодушевлением воспринял новость о том, что М.Прохоров может возглавить партию. По его мнению, приход миллиардера к руководству в политическом движении будет встречен бизнесом "исключительно положительно".

Член политсовета партии Борис Надеждин уверен, что такие преимущества М.Прохорова, как всемирная известность, финансовый ресурс, совпадение взглядов с движением, могут положительно сказаться на работе партии. Сопредседатель Л.Гозман отметил, что приход М.Прохорова в партию может привлечь часть элит, несогласных с идеологией других партий, в частности "Единой России".

Высокопоставленный источник РБК daily в Кремле надеется, что с приходом М.Прохорова "Правое дело" будет трансформировано, что позволит выйти на новые позиции в политической жизни страны. Ранее М.Прохоров заявил, что партия, нацеленная на преодоление 7-процентного барьера в Госдуму, обречена на неуспех.

По данным издания, президент РФ Дмитрий Медведев лично обсуждал с миллиардером вопрос лидерства в "Правом деле", и по некоторой информации, глава государства разделяет взгляды будущей партии, которая придерживается либеральных взглядов и выступает за рыночную экономику.

Всероссийская политическая партия "Правое дело" - правоцентристская организация, созданная 16 ноября 2008г. на основе трех партий, декларировавших либеральную направленность: "Гражданская сила", Демократическая партия России (ДПР) и "Союз правых сил" (СПС). Партия была официально зарегистрирована 11 февраля 2009г. Сопредседателями партии на учредительном съезде были избраны журналист Георгий Бовт, бывший заместитель руководителя СПС Леонид Гозман и руководитель общественной организации "Деловая Россия" Борис Титов. Впоследствии из-за ряда скандалов партию покинули некоторые руководители и активные члены.