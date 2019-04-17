«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника

Российский тактический ракетный комплекс засняла израильская компания, специализирующаяся на спутниковых снимках. Снимки датированы 17 апреля

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Снимки она опубликовала на своей странице в Twitter.

Снимки датированы 17 апреля. Компания утверждает, что на них запечатлены транспортер и погрузчик, а также пусковая установка «Искандера».

О том, что Россия применяла в Сирии ракетные комплексы «Искандер-М», известно с прошлого года. В частности, вице-премьер Юрий Борисов по итогам поездки в республику рассказывал о том, какое вооружение Россия «обкатала» в ней при борьбе с террористами. Тогда же среди прочего Борисов называл и «Искандер-М».