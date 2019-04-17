«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 63,86 -0,23 EUR Бирж. 72,14 -0,18 Brent 71,88 +0,97% USD Нал. 64,58 63,50 EUR Нал. 72,87 71,57 USD ЦБ 63,95 -0,30 EUR ЦБ 72,36 -0,29 EUR/USD 1,1294 +0,0010 BTC/USD Бирж. 5 261,50 +26,40 IMOEX 2 568,26 +0,33% RTSI 1 265,51 +0,80% DJIA 26 457,98 +0,02% Nasdaq 7 988,69 -0,14%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,36%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,36%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 63,95 (-0,3) Quote, 13:13
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 72,36 (-0,29) Quote, 13:13
Лига чемпионов по футболу. «Порту» — «Ливерпуль». Онлайн Спорт, 22:00 Лига чемпионов по футболу. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Онлайн Спорт, 22:00 Россия передала Белоруссии план дальнейшей интеграции Экономика, 21:58 Российского биатлониста дисквалифицировали за пропуск трех допинг-проб Спорт, 21:43 Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым Общество, 21:38 Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ Финансы, 21:20 Фудтраки и автолавки: как устроен уличный бизнес на «колесах» РБК и ГАЗ, 21:16 Замглавы администрации Забайкальского края умер на рабочем месте Общество, 21:15 «Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника Политика, 21:05 HeadHunter и Superjob заподозрили в нарушении антимонопольных законов Технологии и медиа, 20:56 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 20:46 Москва не увидела причин для роста цен на транзит нефти по просьбе Минска Экономика, 20:44 Путин назначил нового главу управления по приграничному сотрудничеству Политика, 20:37 Участники подмосковной банды «Карандаши» получили до 17 лет колонии Общество, 20:31
Война в Сирии ,  
0 
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Российский тактический ракетный комплекс засняла израильская компания, специализирующаяся на спутниковых снимках. Снимки датированы 17 апреля
Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Снимки она опубликовала на своей странице в Twitter.

Снимки датированы 17 апреля. Компания утверждает, что на них запечатлены транспортер и погрузчик, а также пусковая установка «Искандера».

О том, что Россия применяла в Сирии ракетные комплексы «Искандер-М», известно с прошлого года. В частности, вице-премьер Юрий Борисов по итогам поездки в республику рассказывал о том, какое вооружение Россия «обкатала» в ней при борьбе с террористами. Тогда же среди прочего Борисов называл и «Искандер-М».

Политика
Минобороны пообещало роботизировать ПВО и дать «Искандерам» новые ракеты

«Искандер» (по классификации НАТО — SS-26 Stone) — разработка научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения». «Искандер-М » — вариант с двумя квазибаллистическими ракетами и дальностью стрельбы до 500 км. Квазибаллистическая ракета «Искандер-М» использует стелс-технологии, ложные мишени для обхода систем противоракетной обороны и сбрасываемый модуль радиоэлектронной борьбы.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: «Искандер-М», Сирия, Хмеймим
Материалы по теме
Под Астраханью провели пуск ракеты «Искандер-М»
Политика
Минобороны пообещало роботизировать ПВО и дать «Искандерам» новые ракеты
Политика
Россия перебросила в Киргизию ракетные комплексы «Искандер-М»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter