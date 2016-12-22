WP узнала о гневе Трампа из-за числа высланных российских дипломатов

Трамп оказался недоволен тем, что США оказались страной, выславшей наибольшее число российских дипломатов. Он обвинил своих помощников в том, что они ввели его в заблуждение о числе россиян, которых вышлют другие страны

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Дональд Трамп был разозлен, когда узнал, что Франция и Германия вышлют лишь по четыре российских дипломата, пишет Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации. Президент США ожидал от европейских союзников высылки числа россиян, соразмерного количеству дипломатов, которым пришлось покинуть Соединенные Штаты.

Как утверждают источники, Трамп был проинформирован о предложении организовать массовую высылку российских дипломатов в тот момент, когда находился в своем поместье Мар-а-Лаго. Этот план не был воспринят им с воодушевлением, пишет издание. Трамп не стал выступать против высылки, однако подчеркнул, что не хотел бы, чтобы США оказались страной, выславшей максимальное число россиян. Помощники проинформировали его, что Соединенные Штаты вышлют такое же число дипломатов, как и их европейские союзники, что удовлетворило Трампа. «Мы сравняемся по числу [высланных дипломатов]. Мы не будем на первом месте. Мы вышлем столько же», — заявил президент.

Массовая высылка российских дипломатов началась на следующий день. После того как были объявлены данные о числе россиян, покидающих каждую страну, Трамп «был в гневе», утверждают источники. «В шок и смущение его привело то, что Франция и Германия каждая выслали только по четыре российских дипломата — намного меньше, чем 60 россиян, которые были высланы по решению его администрации», — описывает состояние Трампа газета. Как выяснилось, американский лидер ожидал, что каждая европейская страна вышлет такое же число россиян, как и США. Его помощники попытались объяснить ему, что в сумме европейские страны выслали сопоставимое число дипломатов, однако это не удовлетворило президента. Особое недовольство Трампа вызвал тот факт, что Соединенные Штаты в СМИ назывались страной, принявшей самые жесткие меры против России. «Меня не волнует общее число!» — отвечал он в разговорах с помощниками.

Членов своей администрации Трамп обвинил в том, что они намеренно ввели его в заблуждение. Выражая свои эмоции, Трамп не стеснялся в выражениях. «Он очень сильно ругался, было много ругани», — рассказал один из чиновников, настоявший на своей анонимности.

Издание со ссылкой на бывших сотрудников Белого дома указывает на то, что каждый антироссийский шаг, предлагаемый членами администрации, встречает сопротивление со стороны Трампа. Это, как полагают собеседники газеты, объясняется тем, что президент США уверен в необходимости сохранить хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Однако в последнее время Трамп все же начал поддерживать более жесткую политику в адрес Москвы. «Если доклады обо всем этом вам делает глава ЦРУ, волей-неволей, даже если вы Дональд Трамп, вы начинаете думать: «А этот Путин действительно плохой парень», — пояснил экс-спикер палаты представителей конгресса Ньют Гингрич, неофициальный консультант Трампа.

США 26 марта объявили о решении выслать 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Этот шаг был сделан Вашингтоном в знак солидарности с позицией Лондона по «делу Скрипаля». Всего о высылке российских дипломатов объявили около 30 стран, в том числе большая часть стран — членов ЕС, а также Украина, Грузия, Албания и Норвегия. Свои рабочие места были вынуждены покинуть более 100 российских дипломатов.