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Выборы на Украине ,  
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Зеленский сообщил о разногласиях с Порошенко по дебатам на стадионе
Актер Владимир Зеленский заявил, что у его команды появились новые разногласия с окружением Петра Порошенко касательно дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве
Фото: Стрингер / РИА Новости

Свое новое видеообращение на странице в социальной сети Instagram Зеленский сделал с поля футбольной арене в Киеве, где 19 апреля запланированы его дебаты с Порошенко. «У нас продолжаются дебаты перед дебатами. Сначала мы обсуждали дату, потом стадион, а теперь у команды президента появились новые условия», - сказал актер.

Зеленский отметил, что в окружении Порошенко предложили построить две сцены на арене. «Где вы видели дебаты двух кандидатов на двух сценах?» - спросил он.

Также недовольство актера вызвало предложение разделить аудиторию на арене на сторонников каждого из кандидата. По словам Зеленского, это означает, что окружение Порошенко хочет ограничить свободный доступ на стадион. «Мы ничего менять не собираемся. Для нас важно, чтобы все желающие могли прийти. Наши сторонники – все граждане Украины», - сказал кандидат.

Разногласия есть и по времени дебатов, о чем в эфире телеканала «112 Украина» рассказал спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков. По его словам, команда актера настаивает на том, чтобы встреча прошла 19 апреля в 19:00, тогда как в окружении Порошенко хотят встретиться раньше, а к 20:00 отправиться на официальные дебаты в студии «Общественного телевидения Украины».

«Я считаю, что этот матч должен состояться при любой погоде», - заявил Разумков.

Ранее Порошенко настаивал на том, чтобы провести дебаты 14 апреля. В этот день он приехал в «Олимпийский», выступил перед своими сторонниками и провел пресс-конференцию. Зеленский изначально заявлял о том, что готов встретиться за два дня до выборов.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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