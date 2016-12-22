Мэр Новосибирска коммунист Локоть объявил о губернаторских амбициях

Мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть намерен баллотироваться на выборах губернатора области. Нынешний глава региона Андрей Травников пытался убедить руководство КПРФ избежать такого варианта, утверждают источники РБК

Анатолий Локоть (Фото: Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ»)

Пытались отговорить

О своем решении баллотироваться в губернаторы мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть объяви​л во вторник, 17 апреля, на встрече с ветеранами войны и труда. «Если надо будет, если вы так решите, если вы посчитаете необходимым, вы мои старшие товарищи, те, с кого мы все берем пример, — я сделаю этот шаг», — цитирует Локотя «Тайга.инфо». Так он прокомментировал сделанное ему предложение главы городского совета ветеранов Владимира Полещука выдвинуться в губернаторы.

Источник в руководстве КРПФ сказал РБК, что до заявления Локотя о возможном выдвижении председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой о встрече звонил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. «Затем они мельком встретились на Госсовете [5 апреля], где Травников пытался попросить о более продолжительной встрече», — отметил источник, добавив, что не знает, состоялась ли такая встреча.

На прошлой неделе Травников встречался с Зюгановым и просил избежать выдвижения Локотя, но переговоры ни к чему не привели, заявил РБК депутат заксобрания Новосибирской области и советник Локотя Андрей Жирнов.

Попытки убедить руководство компартии не выдвигать Локотя предпринимались уже не раз, сказал РБК источник, близкий к руководству новосибирского отделения КПРФ. По его словам, «идет политический торг: вы его не выдвигайте, а мы не будем мешать его переизбранию [мэром Новосибирска]».

Глава департамента информполитики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов на вопрос, встречался ли Травников с Зюгановым, ответил, что данный вопрос не относится к работе губернатора и что он «не комментирует выборные процессы». В пресс-службе Локотя не смогли предоставить РБК оперативный комментарий. Геннадий Зюганов не ответил на звонки РБК. Пресс-секретарь председателя КПРФ​ Александр​ Ющенко в ответ на вопрос, встречался ли Зюганов с Травниковым, сказал РБК, что у него нет такой информации.​

Коммунисты стоят на своем

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев назвал «логичной» версию о кулуарных переговорах врио губернатора с коммунистами. По его мнению, Локоть своими намеками на выдвижение пытается играть на повышение ставок в торге с властями региона за политическое будущее своей команды.

Обтекаемые выражения, в которых Локоть говорит о своем участии в выборах, — это «нормальная технология» мобилизации избирателей, так как она оставляет пространство для интриги, а также является способом ведения переговоров и оказания давления на оппонентов, сказал РБК секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Других кандидатур на пост губернатора Новосибирской области коммунисты не рассматривают, добавил он. Обухов напомнил, что Зюганов на последнем пленуме партии высоко оценил деятельность Локотя на посту мэра Новосибирска.

Зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил РБК, что партия «однозначно будет выдвигать Локотя» на губернаторских выборах. «Есть соответствующее решение», — заявил он. Однако в большей степени реализация этого решения «будет зависеть от самого Локотя и от регионального отделения», подчеркнул Кашин.

«У Локотя есть весь потенциал, чтобы победить на выборах губернатора. Даже если он категорически не захочет [выдвигаться], я уверен, что КПРФ выдвинет его на выборы губернатора», — заявил РБК Александр Ющенко.

Геннадий Зюганов (слева) и Анатолий Локоть (Фото: Евгений Курсков / «Коммерсантъ»)

Выборы с интригой

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре 2018 года в связи с досрочной отставкой Владимира Городецкого, освобожденного «по собственному желанию» от должности президентским указом. Нынешний глава региона Травников, назначенный на этот пост в октябре 2017 года, пока не объявлял о намерении баллотироваться.

Для регистрации кандидатом в губернаторы Локотю предстоит преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать в области 297 подписей депутатов.

У КПРФ в регионе более 300 лояльных местных депутатов, указала РБК депутат Госдумы от Новосибирской области коммунистка Вера Ганзя. «Если не будет наглых провокаций, его [Локотя] зарегистрируют [кандидатом], выборы будут интересные», — добавила она.​

Опасный соперник Анатолий Локоть — уроженец Новосибирской области. В 1990-е годы работал в новосибирском обкоме КПРФ, в 1996 году избрался в облсовет, затем выиграл выборы в городской парламент. С 2006 года возглавил региональный обком КПРФ. Депутат Госдумы IV–VI созывов. В марте 2014 года стал единым кандидатом от оппозиции на выборах мэра Новосибирска. Вокруг своей кампании ему удалось построить широкую коалицию, убедив сняться в свою пользу ряд кандидатов, в том числе Илью Пономарева. В итоге Локоть выиграл досрочные выборы с 43,75%, обойдя единоросса Владимира Знаткова (39,57%). Коммунист остается единственным «красным мэром» региональных столиц России. Советником Локотя с 2017 года является экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, бывший губернатор Красноярского края и экс-полпред президента в Сибирском федеральном округе.

Источник РБК в ЦК КПРФ сказал, что на выборах Локотю придется тяжело — коммунисты опасаются использования властью административного ресурса и возможного давления со стороны силовиков.

Локотя нельзя назвать явным фаворитом на губернаторских выборах в Новосибирской области, поскольку он не показал себя эффективным управленцем, сказал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. С другой стороны, у коммуниста есть шанс объединить вокруг себя и общественность, и элиты, недовольные главой региона, — варягом; к тому же в области присутствует ярко выраженный запрос на губернатора из местных, указал эксперт. «Значительную часть местных элит из команды [прошлого губернатора Владимира] Городецкого Локоть уже объединил и долго вел консультации о своем выдвижении. И судя по всему, итогами этих консультаций остался очень доволен, а это значит, что Травникова ждут очень сложные выборы», — рассуждает Фетисов.

Травников — один из самых «проблемно стартовавших [в прошлом году] губернаторов, не до конца сумевший продемонстрировать мотивацию для работы в регионе», отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Это выборы с непредопределенным результатом, если Локотя допустят к ним и не будет попыток «административно задавить» его выдвижение из Москвы, заключил Виноградов.

Внутриполитический блок Кремля активно пропагандировал омоложение губернаторского корпуса, их управленческий технократизм, пройденную ими программу тестирования и подготовки губернаторского резерва, заметил Фетисов. Поэтому возможный проигрыш любого из технократов поставит под сомнение эффективность всех этих действий, заключил он.

«Абсолютный варяг»

Владимир Городецкий оставил пост главы области, который занимал с 2014 года (тогда на выборах он набрал 65%), в рамках серии перестановок в губернаторском корпусе. Врио главы региона был назначен мэр Вологды Андрей Травников — коренной череповчанин, работал на Череповецком меткомбинате «Северстали», в структурах которой он продолжил свою карьеру позже. В 2010 году он был назначен первым заместителем мэра Череповца, затем занимал пост первого вице-губернатора Вологодской области, а с 2014 года — заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. В 2016 году вологодская гордума избрала Травникова мэром города.

Для новосибирцев его назначение главой области было «абсолютным шоком», говорил РБК бывший заместитель губернатора Новосибирской области Виктор Козодой. Вице-президент Центра политических исследований Ростислав Туровский называл Травникова «абсолютным варягом» для области и «стопроцентной фигурой «Северстали».

А вот отставка Городецкого ни для кого не стала сюрпризом. Политологи из «Минченко Консалтинг» и из АПЭК включали его в список глав регионов «на вылет». Козодой указывал на конфликты Городецкого с региональными элитами и постоянные протесты в области из-за увеличения тарифов ЖКХ.