В МВД рассказали о замороженных законопроектах о мигрантах

В МВД до сих пор не согласовали проект новой концепции миграционной политики, поэтому заморожены многие законопроекты, которые готовит миграционное управление министерства, рассказала глава этого подразделения Ольга Кириллова

Ольга Кириллова (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Заморозка законопроектов

​Главное управление по вопросам миграции МВД России разработало законопроект об основном удостоверяющем личность документе для тех, кто находится в России без гражданства. Об этом заявила начальник ведомства Ольга Кириллова в ходе спецзаседания президентского Совета по правам человека (СПЧ), которое было посвящено миграционным вопросам.

«Мы разработали документ, который будет давать шанс (людям без гражданства) войти в правовое поле», — пояснила она. Подробнее рассказывать о том, какие механизмы легализации людей без гражданства содержатся в законопроекте, Кириллова не стала.

По словам Кирилловой, сейчас многие разрабатываемые ее управлением законопроекты заморожены, поскольку «официально не принята новая концепция миграционной политики в России, и пока она не будет принята, движения вперед нет». Как пояснили РБК в миграционном управлении МВД, сейчас проект новой концепции находится на согласовании в департаменте правового обеспечения ведомства.

Действующая концепция миграционной политики в России до 2025 года была принята в 2012 году. Однако в декабре 2017 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил о разработке новой редакции документа, отметив, что действующая предлагает бороться с нелегальной миграцией «только ограничительными или запретительными мерами». В ходе парламентских слушаний «О миграционной политике РФ на пространстве СНГ» в начале апреля депутаты Госдумы призвали МВД поторопиться с разработкой нового документа.

Но претензии к нынешней концепции разделяют не все. По мнению члена СПЧ Евгения Боброва, действующая концепция — вполне рабочая: «С этой концепцией вполне можно работать, а задержки с разработкой законопроектов — на совести силовиков, которые зачем-то этот процесс тормозят».

Кому нужен закон

Разработанный миграционным управлением МВД законопроект — это, говорит Кириллова, «промежуточный шаг», позволяющий частично решить проблемы определенной категории мигрантов. «Сюда же входят и люди, освобожденные из мест лишения свободы, у которых не было шансов на правильную жизнь, потому что, например, они несовершеннолетними попали в места лишения свободы и находятся на стыке законодательства», — добавила Кириллова. Люди этой категории не получают российские паспорта из-за «проблемы с неправильным толкованием законодательства представителями Федеральной миграционной службы», пояснил РБК Евгений Бобров. «Хотя, по идее, эти люди должны получать российские паспорта по праву рождения», — сказал он.

Кириллова добавила, что действующий сейчас закон «О гражданстве» нельзя назвать «совершенным и отвечающим требованиям сегодняшнего дня». «Мы понимаем, что множество людей не охвачены [действующим] законом, — сказала начальник управления МВД. — Они приехали из СНГ, они по языку, по культуре, подпадают под понятие «соотечественники», но они живут долгие годы вне правового статуса».

По ее словам, в эту категорию попали люди, приехавшие в Россию после принятия закона «О гражданстве» в 2002 году. Для тех, кто приехал в Россию раньше, в разработанном миграционном управлении МВД законе «предусмотрена возможность им помочь». Как в МВД планируют помочь тем, кто приехал в Россию после 2002 года, Кириллова не сказала, но отметила, что действующее законодательство предполагает слишком ограниченный набор инструментов: «кроме предусмотренных законом санкций типа депортации, ничего нет», отметила Кириллова.

Под действие законопроекта, разрабатываемого министерством, должны подпасть все люди, у кого «государство не признает наличие какого бы то ни было гражданства», уточнил в комментарии РБК член СПЧ Евгений Бобров. По его словам, это «и мигранты, и те, кто в тюрьмах и спецучреждениях для выдворяемых находится». По данным МВД, которые приводит Бобров, в России около 4,5 тыс. человек, не имеющих гражданства. «Но, по нашим данным, их гораздо больше — 50–70 тыс.», — отметил член СПЧ.

Как правило, в эту категорию попадают бывшие граждане СССР, не поменявшие советские паспорта на документы стран СНГ». [Таких людей] задерживают, гражданство не подтверждается, их направляют в спецучреждение для выдворяемых, — уточнил Бобров. — Там с ними никто ничего не делает, они могут там только справку получить от посольства прежнего, что гражданства прежнего не имеют».

В центрах временного содержания (ЦВС) оказавшиеся там люди без гражданства по закону могут находиться до двух лет. Но, по словам Боброва, «на деле они там находятся до того времени, пока центр не переполняется и чиновники не задумаются, кого бы отселить». Депортировать таких людей невозможно, поэтому через некоторое время их из ЦВС «просто выпускают на волю», пояснил член СПЧ.

В июне прошлого года о разработке закона об удостоверениях личности для людей без гражданства сообщал сам Бобров. Тогда отмечалось, что в новый документ, который будет напоминать паспорт, запишут основные данные о владельце, укажут адрес фактического проживания и вклеят его фотографию.

Годом ранее были приняты поправки в КоАП, уточняющие ответственность за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда или режима пребывания в России. Кроме того, в 2017 году Конституционный суд постановил изменить действующее миграционное законодательство и запретить бессрочно содержать людей без гражданства в центрах временного содержания.

В сентябре 2017 года депутаты от «Единой России» сообщили СПЧ о разработке законопроекта во исполнение решения Конституционного суда, рассказал РБК Бобров. «Но он до сих пор не разработан», — добавил правозащитник.

По мнению президента фонда «Миграция XXI век», бывшего замдиректора Федеральной миграционной службы России Вячеслава Поставнина, проблему с удостоверениями личности для людей без гражданства нужно было решить давно. «У нас достаточно много людей с неурегулированным правовым статусом, — сказал он РБК. — Лишили человека гражданства, решили, что он незаконно его получил, то есть процедуру изъятия продумали, а кем будет человек, еще не продумали». По его словам, людям без гражданства рекомендуют обращаться в суды, «но ведь для жизни надо бы таким людям хоть какой-то документ дать».

Действующую концепцию миграционной политики, по мнению Поставнина, нужно не отменять, «а сначала подвести итоги ее первого этапа» (он продолжался с 2012 по 2015 год). Это так и не было сделано, отметил эксперт. По поводу новой редакции у Поставнина есть сомнения, так как она разрабатывается «не при помощи экспертов, а где-то там в недрах МВД». «Вряд ли какой-то чиновник министерства сможет грамотно решить все связанные с миграционной политикой проблемы, — пояснил он. — Так что вызывает сомнение, что что-то действительно дельное подготовят».