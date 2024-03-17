Путин после подсчета 59,17% протоколов гарантировал победу в первом туре

Путин после подсчета 59,17% протоколов гарантировал себе победу в первом туре

Действующий президент Владимир Путин после подсчета 59,17% бюллетеней гарантировал победу в первом туре, за него, по данным ЦИК, проголосовали 87,27% избирателей. На втором месте — Николай Харитонов, у него 4,18% голосов.

Далее идут Владислав Даванков с результатом 3,99% и Леонид Слуцкий (3,12%).

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Как отмечает ТАСС, на момент обработки 57,37% протоколов Путин набирает 87,26% голосов, что уже составляет 50,06% от общего количества голосов

Срок полномочий избранного президента составит шесть лет.

Материал дополняется

